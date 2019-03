vor 1 Min.

Es gibt immer mehr Pendler - aber wohin fahren sie?

Plus Immer mehr Menschen pendeln. Auch bei uns im Landkreis Dillingen. Und es kommen viele Autofahrer zu uns. Das hat Folgen.

Wer Freitagnachmittag so schnell wie möglich in seinen wohl verdienten Feierabend fahren will, der braucht Geduld. Die Straßen sind voll. Auch bei uns im Landkreis Dillingen. Vor allem in den Stoßzeiten ist oft kaum ein Durchkommen. Ein Grund: Die Anzahl der Pendler nimmt enorm zu. Das bestätigt auch die Agentur für Arbeit in Donauwörth. Die Behörde hat detaillierte Zahlen, die zeigen, wohin die Menschen täglich fahren. Und diese Zahlen sind überraschend - auch für unsere Region.

Die räumliche Mobilität von Arbeitskräften gelte als ein wichtiger Ausgleichsmechanismus, erklärt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. Durch diesen Mechanismus würden regionale Unterschiede zwischen der Arbeitskräftenachfrage und dem Arbeitskräfteangebot ausgeglichen werden. Neben beruflich bedingten Umzügen umfasst die Mobilität auch das Pendeln zwischen Wohnort und Arbeitsort. „Im Vergleich zu Wanderungen von Arbeitskräften fällt die Zahl der Pendler deutlich höher aus. Insgesamt ist die Pendelmobilität über die Jahre immer weiter gestiegen“, sagt Paul. 33.900 Menschen arbeiten im Landkreis Dillingen Nach den Ergebnissen der jüngsten Pendlerstatistik wohnten zum Stichtag 30. Juni 2018 insgesamt knapp 230000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Agenturbezirk Donauwörth, der die Landkreise Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm umfasst. Das sind fast 5500 mehr als ein Jahr davor und über 30300 mehr als noch am 30. Juni 2011. „Ähnlich fiel die Steigerung bei den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen aus. Waren es 2011 noch knapp 183000, stieg die Zahl innerhalb von sieben Jahren um über 31100 auf 214203“, informiert Richard Paul. Im Landkreis Dillingen wohnen fast 41400 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, es arbeiten aber „nur“ etwa 33900 im Landkreis. Während gut 9200 „Auswärtige“ zur Arbeit in den Landkreis pendeln, kommen ihnen täglich 16700 entgegen, die als Auspendler in die Landkreise Heidenheim (3322), Donau-Ries (3041), Günzburg (2720), Stadt Augsburg (2060) und Lkr. Augsburg (1801) unterwegs sind. 24651 Menschen wohnen und arbeiten im Landkreis Dillingen. Die sogenannte Auspendlerquote liegt für den Landkreis Dillingen seit 2011 konstant bei 40 Prozent. Die Einpendlerquote ist im gleichen Zeitraum von 22,5 auf 27,3 Prozent gestiegen. Wie viele Menschen pendeln in den Landkreis? Insgesamt ähnlich ist die Situation im Landkreis Günzburg. Während dort fast 55300 Beschäftigte ihren Wohnsitz haben, sind es auf den Arbeitsort bezogen knapp 2700 Menschen weniger. Täglich verlassen 17700 den Landkreis (gegenüber 14900 Einpendlern), am meisten in die Landkreise Neu-Ulm (3473), Stadt Ulm (2457), Stadt Augsburg (1811), Kreis Augsburg (1769), Unterallgäu (1562) und Dillingen (1437). 37604 Bürger haben sowohl ihren Wohn- als auch ihren Arbeitsort im Landkreis. Im Landkreis Donau-Ries sieht die Situation ganz anders aus: Dort arbeiten täglich 61857 Beschäftigte sozialversicherungspflichtig, ihren Wohnsitz haben hier aber „nur“ 58287, was einem „Einpendlerüberhang“ von über 3500 entspricht. Genau 44000 Donau-Rieser haben sowohl ihren Wohn- als auch ihren Arbeitsort im Landkreis. Knapp 29 Prozent aller Menschen, die im Landkreis arbeiten, kommen also von „auswärts“. Achtung! Eine Straße wird gesperrt Fast 14300 Arbeitnehmer verlassen täglich Donau-Ries, bevorzugt Richtung Stadt Augsburg (1853), und in die Landkreise Ostalbkreis (1842), Dillingen (1753), Augsburg (1342), Neuburg/ Schrobenhausen (1062), Weißenburg-Gunzenhausen (908) und zur Landeshauptstadt München (832). Für die Pendler zwischen Donauwörth und dem Kreis Dillingen hoffen wir, dass viele von ihnen in den Sommerferien Urlaub haben. Denn dann geht auf der B16 zwischen Riedlingen und Donaumünster/Erlingshofen nichts mehr. Auf der Hälfte der Strecke (2,2 Kilometer) wird der Asphalt erneuert. Kosten: 1,1 Millionen Euro. Die offizielle Umleitungsstrecke über Buttenwiesen ist ebenfalls bereits „erprobt“, da im vergangenen Jahr die Südspange bei Donauwörth blockiert war. (wwi, pm) Lesen Sie dazu den Kommentar von Cordula Homann: Pendlerverkehr: Brauchen wir wirklich mehr Straßen?

