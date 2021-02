vor 11 Min.

Es wird bitterkalt im Landkreis Dillingen – macht aber nichts

Plus Im Landkreis Dillingen wird es sehr, sehr kalt. Wir haben Meteorologen gefragt, welches Wetter auf uns zu kommt und andere nach den besten Haushalts-, Outdoor- und Tee-Tipps.

Von Cordula Homann

Es wird bitterkalt. Die kalte Luft aus dem Norden setzt sich ab Donnerstag auch im Süden durch und weicht nicht so schnell. „Tagsüber herrscht dann im Kreis Dillingen Dauerfrost mit minus vier bis minus fünf Grad, auch übers Wochenende. Nachts geht es in die zweistelligen Werte. Von minus zwölf bis minus 15 Grad“, weiß Stefan Zender, Meteorologe der Firma Wetterkontor.

Gefriertruhe entspannt abtauen

Aber kann man deshalb jetzt den Kühlschrank aus- und die Lebensmittel einfach rausstellen? Nein, denn: „Der Kühlschrank hat konstante Plustemperaturen von vier bis acht Grad und unterschiedliche Temperaturzonen, die für die verschiedenen Lebensmittelgruppen optimal sind“, erklärt Stephanie Kopold-Keis vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Wertingen. „Auf der Terrasse schwanken die Temperaturen sehr stark. Dadurch würde die Qualität erheblich leiden.“ Stattdessen biete die Kälte jetzt die Gelegenheit, die Gefriertruhe abzutauen. Denn die Lebensmittel tauen nicht auf, wenn andauernd Minusgrade herrschen. Trotzdem sollte man zügig abtauen, damit wieder die Temperatur von mindestens minus 18 Grad erreicht wird, sagt die Expertin. Temperaturschwankungen seien auch dabei zu vermeiden.

Wäsche ist erst hart, dann superweich

Die Kälte bietet noch einen Vorteil: Trockene Luft und leichte Minusgrade sind für das Trocknen von Wäsche „ideal“, weiß Kopold-Keis. Kalter Wind sei sogar hilfreich, er lässt die Wäsche trocknen. Das klappt bei trockener klirrender Kälte besser als bei wärmeren Temperaturen mit feuchter oder nebliger Luft. Trockene Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf. Wichtig: Genügend Abstand zwischen den Teilen, damit die Luft dazwischen zirkulieren kann. Wenn die Wäsche gefriert und die Kleidung steif ist, sollte man aufpassen, dass diese nicht beschädigt wird und bricht. Dann besser den Wäscheständer drinnen weitertrocknen lassen. Dort tauen die Sachen auf und werden wieder weich.

Wie Meteorologe Zender ergänzt, sollen die Schneefälle ab Donnerstag weniger werden. Dann kann man mit Sonne rechnen. Ein Spaziergang im Sonnenschein – klingt gut – aber bei den Temperaturen? Einer, der wissen muss, wie man sich gegen die Kälte wappnen kann, ist Richard Kraus, Jäger und stellvertretender Vorsitzender der Dillinger Kreisjägervereinigung. Er zählt auf: moderne Unterwäsche, Fuß- und Handwärmer, beheizte Socken (mit Akku)… „Es gibt unendlich viele technische Möglichkeiten, um es sich draußen angenehm zu gestalten“, sagt der passionierte Jäger. Laut Wertinger Forstamt braucht selbst bei diesen eisigen Temperaturen auch kein Hund ein Cape – vorausgesetzt das Tier ist sonst auch regelmäßig draußen. Schließlich, das weiß Benjamin Grimm, der die Wetterstation in Bachhagel betreut, ist es nicht zum ersten Mal so kalt heuer. „Am 25. Januar haben wir schon mal minus 12,2 Grad gemessen“, sagt er. Der Februar sei einfach ein Wintermonat. Ab Donnerstag bis Sonntag oder Montag soll es trocken und kalt bleiben. Minus 14, minus 15 Grad seien da durchaus möglich, bestätigt auch er. Am kältesten ist es laut Grimm übrigens nicht mitten in der Nacht, sondern bei Sonnenaufgang, wenn es klar und windstill ist, direkt über einer leichten Schneedecke. Die könnte am Mittwoch so kommen.

Ein warmer Tee von unseren Einzelhändlern

Wen es jetzt friert, dem sei ein Tee empfohlen. Die Wärme kann schließlich auch von innen kommen. Gabriele Gerblinger von Gabis Nest in Zusamaltheim schwört auf Moringa-Tee. Dieser enthalte viele Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren, ob pur oder in einer Teemischung. Auch ayurvedische Tees mit Ingwer, Nelke und Zimt regen den Stoffwechsel an. Angie Mantwied von Angies Teeladen in Dillingen empfiehlt den Ayurveda-Tee „Innere Ruhe“ mit Zimt, Ingwer, Kardamom und Pfeffer. Besonders beliebt sei derzeit die Früchteteemischung Kurkuma und Mango. Aber auch Wintertees mit Zimt und gerösteten Mandeln seien immer noch gefragt.

Brigitte Eser vom Eine-Welt-Laden in Wertingen lacht, bei der Frage, was man gegen die Kälte tun könnte. „Am besten ins Private zurückziehen und eine heiße Schokolade der Firma Zotter trinken“, die vertreibe das Geschäft exklusiv. Um an die österreichische Trinkspezialität ran zu kommen, muss man nicht mal vor die Tür und in die Kälte: Der Eine-Welt-Laden hat einen Lieferdienst eingerichtet…

