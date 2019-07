vor 38 Min.

Hochwasser: Zwei Städte vor Gericht

Dillingen und Höchstädt klagen vor dem Augsburger Verwaltungsgericht gegen HQ-100-Gebiete. Was es damit auf sich hat.

Der Hochwasserschutz im Landkreis Dillingen ist Thema vor Gericht. Die Städte Dillingen und Höchstädt sowie eine Privatperson aus dem Landkreis klagen vor dem Augsburger Verwaltungsgericht gegen den Freistaat Bayern – vertreten durch das Dillinger Landratsamt.

Welche Städte und Kommunen Gegenstand der Verhandlung sind

Es geht um die Ausweisung von Gebieten für HQ 100, das hundertjährliche Hochwasserereignis.

Gegenstand des Verfahrens ist die Situation in Dillingen, Höchstädt, Lauingen, Haunsheim, Wittislingen, Ziertheim, Bachhagel und Syrgenstein. Am kommenden Montag, 15. Juli, finden dazu, verteilt über den Tag, insgesamt fünf Verhandlungen am Augsburger Verwaltungsgericht statt. (ands)

