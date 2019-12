13.12.2019

Hoher Besuch bei den „Freunden“

Der Nikolaus ist zu Gast in Dillingen

Auch ältere Erwachsene können sich über den Besuch eines fast echten Nikolaus freuen. So begrüßte der Dillinger Treffkreis der Aktion „Freunde schaffen Freude“ den Nachfahren des berühmten Heiligen aus Myra in der Türkei mit dem fröhlichen Lied „Niklaus ist ein guter Mann“ in „Theos Schlosswache“. Eine, die am meisten ihrer Freude Ausdruck gab, war „Freunde“-Zugehörige Dora Tratzmüller. Ihr vertraute der „Hohe Besuch“ den Bischofsstab an. Der Dillinger Stadtrat Thomas Demel war auf Wunsch der Vorsitzenden Inge Grein-Feil im festlichen Bischofsornat zur Adventsbegegnung gekommen, verlas zu Herzen gehende Texte und erinnerte auch an den eigentlichen Sinn des Christfestes. Grein-Feil und die Treffbesucher dankten mit herzlichem Beifall. Und sie dankten auch den beiden Treffleiterinnen Claudia Soffner (Lauingen/Augsburg) und Rosi Eser ( Wertingen) für die Organisation abwechslungsreicher Begegnungen und den fürsorglichen Kontakt zu den kranken „Freunden“. Ebenfalls Dank für ihre tatkräftige Mithilfe bekamen Hermine Wengner (Wertingen) und Dora Tratzmüller ( Dillingen). Letztere zeichnet sich für den guten Kontakt zu Schwester Annette von der Regens-Wagner-Begegnungsstätte der Franziskanerinnen aus, wo mancher Treff stattfindet. Der weitere Abend verlief an hübsch dekorierten Tischen traditionell und wie in einer großen Familie mit Wichtelbescherung und dem Singen altbekannter Lieder mit musikalischer Begleitung von Paula Stadtrecher (Akkordeon) und Heinrich Ferner (Zither).

Am Montag, 13. Januar, sind Mitglieder und Gäste zur geselligen Jahresplanung in „Theos Schlosswache“ ab 17 Uhr willkommen. Anfragen bei Rosi Eser, Telefon 08272/4426. (pm)

Themen folgen