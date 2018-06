vor 54 Min.

In Gedanken sind sie schon im Haus der Wirtschaft

Die Planungen für das IHK-Bildungszentrum und das Parkhaus der Stadt Dillingen laufen auf Hochtouren. Was die Handelskammer im Sechs-Millionen-Projekt vorsieht.

Von Berthold Veh

Nur eines hat Vizepräsident Walter Berchtenbreiter von der schwäbischen Industrie- und Handelskammer (IHK) noch nicht: den fertigen Plan für das Haus der Wirtschaft Nordschwaben, das in der Ladehofstraße in der Nähe des Dillinger Bahnhofs gebaut wird. Dafür hat Berchtenbreiter aber einen genaue Vorstellungen, was in den nächsten Monaten bis zum Spatenstich im ersten Quartal 2019 passieren soll. „Wir sind im Zeitplan“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Reitzner AG in Dillingen. Die Verantwortlichen feilen in diesen Tagen an letzten Details der Planung. Neben dem Haus der Wirtschaft baut das Kommunalunternehmen der Stadt Dillingen ein Parkhaus mit rund 400 Stellplätzen. „Die Absprachen sind sehr intensiv“, sagt Berchtenbreiter. Denn von jeder Ebene der städtischen Garage sollen Gäste direkt in das dreigeschossige Haus der Wirtschaft gelangen können.

Der alte Schuppen auf dem früheren Bahngelände wurde inzwischen abgerissen (wir berichteten), derzeit laufen die Bodenuntersuchungen. „In Kürze wird die Planung stehen“, sagt der IHK-Vizepräsident. Dann wird die Handelskammer den Förderantrag für das Sechs-Millionen-Euro-Projekt bei der Regierung von Schwaben stellen, anschließend den Bauantrag bei der Stadt Dillingen. Und anfang 2019 soll schließlich der Startschuss fallen.

Berchtenbreiter und der noch amtierende Dillinger IHK-Regionalvorsitzende Peter Lachenmeir sind ihren Kollegen aus dem Nachbarlandkreis Donau-Ries dankbar, dass auch sie sich geschlossen für Dillingen als Standort des Hauses der Wirtschaft ausgesprochen haben. „Das ist eine einmalige Geschichte“, sagt Berchtenbreiter. IHK-Vizepräsident Wolfgang Winter, Regionalvorsitzender Franz Leinfelder und die anderen Unternehmer aus dem Donau-Ries-Kreis hätten das Projekt in Dillingen voll unterstützt. Geholfen haben auch die regelmäßigen Treffen mit den Landräten Leo Schrell und Stefan Rößle. Der Landkreis Dillingen wiederum unterstütze das Technologie Centrum Westbayern (TCW) in Nördlingen mit dem Hochschulzentrum Donau-Ries.

Die Leiterin der IHK-Regionalgeschäftsstelle Schwaben, Elke Hehl, nennt die Grunddaten für das Haus der Wirtschaft: Das dreigeschossige Gebäude auf 1100 Quadratmetern Grundstücksfläche wird eine Größe von etwa 25 mal 25 Meter haben. Die IHK-Akademie mietet das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss an. Im Erdgeschoss kommt eine Lehrwerkstatt unter. Industriemeister, Lagerlogistiker, Mechatroniker und Wirtschaftsfachwirte erhalten hier unter anderem eine Fortbildung. Im ersten Obergeschoss werden Seminarräume der IHK-Akademie eingerichtet. Im zweiten Obergeschoss wird die IHK-Regionalgeschäftsstelle zu finden sein. Es wird unter diesen „Mehrzweckflächen“ auch einen Veranstaltungsraum mit etwa 100 Plätzen für verschiedenste Veranstaltungen geben. Vorträge, Hauptversammlungen von Firmen, Aufsichtsratssitzungen und vieles andere sollen dort über die Bühne gehen, erläutert der Höchstädter Unternehmer Gregor Ludley, Mitglied der Dillinger IHK-Regionalversammlung. „Es wird ein Haus der Wirtschaft für die Wirtschaft“, betont Ludley. Auch Prüfungen werden im neuen Gebäude stattfinden.

Berchtenbreiter ist überzeugt, mit dem Standort Dillingen die richtige Wahl getroffen zu haben. Es sei auch in anderen Regionen so, dass dabei die Kreisstadt gewählt wurde. Andere Kommunen wie Höchstädt hatten ebenfalls ihren Hut in den Ring geworfen. Vom Standort her, so Berchtenbreiter, sei Dillingen in der Landkreismitte ideal. Nach dem aktualisierten Zeitplan soll das Haus der Wirtschaft Mitte 2020 eröffnet werden.

