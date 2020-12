17.12.2020

In Höchstädt gibt es bald Baumbestattungen

Plus Das Gremium hat auch über die Birke am Unterglauheimer Friedhof diskutiert. Und es wurde über das Thema Kiesausbeute diskutiert.

Von Brigitte Bunk

Die Birke an der Friedhofsmauer in Unterglauheim soll entfernt werden, sofern die Untere Naturschutzbehörde zustimmt. Stadtteilreferent Siegfried Mayerle hatte einen Antrag gestellt, den der Bauausschuss der Stadt Höchstädt am Dienstag besprochen hat. Denn die Wurzeln des Baums, der irgendwann direkt an der Friedhofsmauer wild aufgegangen war und inzwischen eine stattliche Größe erreicht hat, beeinträchtigt nach Ansicht von Mayerle die Standfestigkeit der Mauer, sie werde durch die Wurzeln weggedrückt.

Während Stadtratsmitglied Günter Ballis findet, dass große, schöne Bäume die Landschaft prägen und woanders geschützt statt weggemacht werden, hat Hans Mesch damit kein Problem, weil seiner Meinung nach Birken keine Friedhofsbäume sind. Er schlug jedoch vor, statt mehrere Bäume doch Sträucher zu pflanzen. „Dadurch wird die Mauer optisch versteckt und das Bild wird aufgewertet.“ Damit zeigte sich auch Mayerle einverstanden. So meinte Bürgermeister Gerrit Maneth und Stadtbaumeister Thomas Wanner letztendlich, dass Mayerle dies mit Alfred Hafner absprechen solle, der sich vorbildlich um den Friedhof kümmert. Ob sich der Baum tatsächlich als Maibaum eignet, wie von Bürgermeister Maneth ins Gespräch gebracht, wird sich zeigen.

Acht bis zehn Urnen können eingesetzt werden

Bäume sind auch beim nächsten Tagesordnungspunkt entscheidet. Die Stadt hat immer wieder Anfragen, ob Wald- oder Baumbestattungen in Höchstädt möglich wären, berichtete Bürgermeister Gerrit Maneth. Geeignet wäre dafür eine Grünfläche mit einem Baum links vom Kriegerdenkmal und rechts davon sind nochmals zwei geeignete Bäume, erläuterte Stadtbaumeister Thomas Wanner.

Acht bis zehn Urnen könnten unter jedem Baum eingesetzt werden, auch eine Sitzbank sei in der Nähe für die Trauernden. Auf Messingschildern, die in geeigneter Form am Baum angebracht werden, könnten die Namen an die Verstorbenen erinnern. Hans Mesch hat sich in Harburg und Lauingen die dortigen Lösungen angeschaut und meinte, die in Höchstädt vorgesehene Fläche sei ideal als Einstieg. „Die Preise könnte man an die Lauinger anlehnen“, regte er an. Thomas Schmitt zeigte sich als absoluter Fan dieser Bestattungsform und bat darum zu überlegen, noch weitere Bäume in Betracht zu ziehen. Denn: „Ich kann mir vorstellen, dass das durch die Decke bricht.“ Mesch sagte, dass jetzt 25 bis 30 Plätze möglich seien, dann die Grünfläche bei der jetzigen Urnenfläche und auch auf Lücken im Friedhof selbst, die immer größer werden, wenn Gräber nicht mehr belegt werden, Bäume für diesen Zweck gepflanzt werden könnten. Auch Bänke könnten dann aufgestellt werden.

Ist die herkömmliche Bestattung würdevoller?

Günter Ballis fragte, ob ebenso wenig wie bei den Urnenstelen Blumen abgelegt werden dürften. Drei bis vier Wochen nach der Bestattung wäre das laut Satzung im kleinen Umfang geduldet, antwortete der Stadtbaumeister. Bürgermeister Maneth ergänzte, dass die Stadt immer wieder böse Briefe bekäme, wenn nach fünf Wochen Blumengebinde entfernt werden. Wanner meinte: „Ich kann die Trauer verstehen, aber wir haben eine Satzung, in der das so geregelt ist.“ Eventuell wird die Satzung in einem Schaukasten aufgehängt, um darauf verweisen zu können. Ballis jedoch erklärte, dass ihm die herkömmliche Bestattung mit Grabstein lieber wäre und diese Erinnerungskultur bleiben sollte.

Der Bauausschuss Höchstädt stimmte bei seiner Sitzung auch dem Antrag des Landkreises Dillingen zum Neubau und der Sanierung der Berufsschule Höchstädt in zwei Bauabschnitten zu. Das beantragte Objekt wird 108 Meter lang, teilt sich in drei Hauptkörper mit zwei rückversetzten Verbindungstrakten auf, und wird rund 27 Meter breit. An der höchsten Stelle ist es 15,75 Meter hoch. Darin befinden sich neben den Klassenräumen unter anderem ein Kaltgewächshaus, zwei Bodenhallen, eine Metallwerkstatt, eine Holzwerkstatt, Technik-, EDV-, Sanitär- und Putzräume. Verschiedene Bestandsbauten müssen im Zuge der Baumaßnahme abgerissen werden. Die Stadt Höchstädt weist allerdings darauf hin, dass dafür Sorge getragen werden muss, dass die derzeitige Parkerei entlang der Deisenhofer Straße künftig verhindert wird.

Mehrfamilienhäuser in der Deisenhofer Straße

Weitere Bauanträge wurden am Dienstag bei der Sitzung diskutiert. Unter anderem geht es um ein Bürogebäude, das an der Herzog-Philipp-Ludwig-Straße erweitert werden soll. Das neue Gebäude mit Walmdach parallel mit einem Abstand von 4,90 Meter vom bestehenden errichtet und beide sollen mit einem Durchgang verbunden werden. Der südlich angrenzende Nachbar hat Einspruch eingelegt, Grund ist die vorgesehene Grenzbebauung. Allerdings scheinen sich beide schon geeinigt zu haben, eine Tektur, mit welcher auch der Nachbar einverstanden wäre, soll bald eingereicht werden. Der Bauausschuss stimmte zu, sofern vom Landratsamt die notwendigen Genehmigungen erteilt werden.

Insgesamt sechs Mehrfamilienhäuser sind des Weiteren an der Deisenhofer Straße geplant, im Bereich der ehemaligen Gärtnerei Hurler. Vier davon stehen bereits, für zwei lagen dem Höchstädter Bauausschuss in der Sitzung am Dienstag die Bauanträge vor. Beiden stimmte der Ausschuss zu. Eines ist östlich des bereits stehenden Mehrfamilienhauses mit der Hausnummer 17 geplant und soll zweistöckig sein, zusätzlich ein Vollgeschoss im Dachgeschoss.

Es liegt an der Nordostecke des Grundstücks und grenzt an die Deisenhofer Straße an, während das andere, dreistöckig geplante Haus an der Südostecke liegen soll. Wie bei den bereits stehenden Häusern sind auch hier Satteldächer vorgesehen. Simon Schaller begrüßte es, dass der Investor hier Innerortsverdichtung betreibt. Doch er regt an, der Firma mit auf den Weg zu geben, dass mehr als die vorschriebenen Stellplätze auf dem Grundstück vorgehalten werden. Er sagte: „1,5 Stellplätze pro Wohnung reichen bei uns auf dem Land nicht, da bekommen wir ein Parkplatzproblem.“ Stadtbaumeister Thomas Wanner meinte: „Wir können das als Hinweis dazunehmen. Es soll zwar nicht alles zugepflastert werden, aber das Grundstück verträgt es.“

Am Bruckwörthweg möchte ein Anlieger eine rund 250 Quadratmeter große Gartenfläche schottern, um dort Privat- und Firmenfahrzeuge sowie einen Hänger abstellen zu können. Die Zufahrt soll von der Straße Exerzierplatz her erfolgen, wobei ein Teilbereich des Radwegs befahren werden müsste. Um dies zu genehmigen, wird eine Vereinbarung getroffen. Unter anderem wird festgelegt, dass nur die Eigentümer und Bewohner des Grundstücks dort fahren dürfen, die wiederum die Parkplätze gegenüber dem Grundstück unterhalb des Schlosses freihalten. Außerdem darf das Befahren des Geh- und Radwegs nur in Schrittgeschwindigkeit erfolgen. Halten und Parken ist in diesem Bereich verboten.

Seen müssen wiederhergestellt werden

Für mehr Diskussion sorgte im Ausschuss das Thema Wiederherstellung von Seen. Nach Abschluss des Kiesabbaus am „See 19“ durch die Firma Kiesa Quetschwerk wurden am Süd- und Ostufer durch einen Sachverständigen, der vom Wasserwirtschaftsamt beauftragt wurde, Abweichungen zwischen Plan- und Istzustand festgestellt. Unter anderem hat die Firma Kiesa im östlichen Bereich Ufersicherungen durchgeführt, weil durch den Wellenschlag das verfüllte Material am Ufer immer wieder weggespült wurde. Der Ausschuss stimmte zu mit dem Hinweis, dass die öffentlichen Feldwege nach Abschluss der Arbeiten wieder in den ursprünglichen Ausbauzustand gebracht werden müssen.

Die Firma Terra Nova Südliche Glött GmbH beantragte die Erteilung einer Plangenehmigung, um den Ist-Zustand am See 1 festzustellen. Die durchgeführte Teilverfüllung, wobei immer wieder mit den Naturschutzbehörden diskutiert wurde, weicht vom ursprünglichen Plan ab, allerdings hat sich bereits gezeigt, dass Wiesenbrüter sich hier wohl fühlen, hier ihre Brutplätze wählen und die Überlebensrate der Jungvögel höher war als auf den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen. Der Ausschuss stimmte zu.

In der Diskussion meinte Günter Ballis, dass es landschaftlich schöner wäre, wenn große Seen zumindest zum Teil wieder verfüllt werden. Da könnten sich viele Tierarten niederlassen, wenn auch noch Bäume geplanzt werden. Stadtbaumeister Wanner erläuterte, dass es zu wenig Material gibt, mit dem verfüllt werden dürfe, da hier nur absolut unbelastetes Bodenmaterial eingebracht werden dürfe. Außerdem sei auch in großen Seen eine Vielfalt an Fischen und weiteren Lebewesen drin. „Auch hier entwickelt sich die Tierwelt, sie wird nur nicht gesehen“, sagte Wanner.

