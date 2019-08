00:33 Uhr

Intensive Probenarbeitenin Binswangen

Für „Carmen“ gilt es noch viel zu tun

Bedingt durch sein berufliches Engagement an der Staatsoper in München bringt der musikalische Leiter des Binswanger philharmonischen Blasorchesters ein gewisses Faible für große Bühnenwerke mit. Vor allem die drei Open-Air-Projekte „Das Land des Lächelns, „Die Fledermaus“ sowie „La Bohème“ tragen seine unverkennbare Handschrift und begeisterten ein breites Publikum. Schon seit einigen Monaten begleitet die Musik der Oper „Carmen“ die Probenarbeit des großen Blasorchesters des Musikvereins Binswangen sowie eines Projektchors, bestehend aus dem Kinder- und Jugendchor „Lilacs“ aus Landshausen, dem Chor der Universität Augsburg sowie dem Männerensemble des Gesangvereins Binswangen. Der Anspruch des Arrangements, basierend auf höchstem Anforderungsniveau des Originals, erfordert gerade von Amateurmusikern bzw. auch Amateursängern zusätzliche intensive Probenarbeit. Doch alle Akteure folgen Christoph Günzel, dem Leiter des Gesamtprojekts, mit seiner musikalischen Regie mit hohem Engagement. Zur Sopransolistin Carmen Sanchez-Piva und ihren ebenso schon „heimisch“ gewordenen männlichen Kollegen Sang-Eun Shim (Tenor) sowie Tobias Neumann (Bariton) von der Staatsoper München gesellt diesmal noch die Altistin Nastasja Neumann in der Titelrolle. Sämtliche Künstler genießen an verschiedenen Opernhäusern und auf großen Konzertbühnen ein starkes Renommee.

Christoph Günzel studierte an der Universität Augsburg und der Hochschule für Musik und Theater in München. Schon während seines Studiums konnte er als Trompeter in zahlreichen renommierten Orchestern Erfahrungen sammeln. Er ist Lehrbeauftragter an der Universität Augsburg, stellvertretender Leiter der Sing- und Musikschule Königsbrunn und Instrumentallehrer an der Sing- und Musikschule der Mozartstadt Augsburg sowie in den Musikvereinen Binswangen und Dasing. Darüber hinaus engagiert er sich regelmäßig als Juror bei „Jugend musiziert“ und bei Wettbewerben im Allgäu-Schwäbischen Musikbund. Seine berufliche Hauptaufgabe sieht er als Trompeter im Bühnenmusikensemble der Staatsoper und als Studiomusiker für Filmmusikaufnahmen. (ak)

ist ab 18 Uhr, die Aufführung beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es bei: Bücher Brenner, Dillingen, Bürgerbüro Lauingen, Schreibwaren Gerblinger in Wertingen und Gundelfingen, Schreibwaren Roch, Höchstädt, online über www.dillinger-kulturtage.de.

