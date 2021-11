Kartei der Not

vor 50 Min.

Der Landkreis Dillingen im Miniaturformat

Das Komplettset der Sehenswürdigkeiten des Landkreises soll schon bald im Dillinger Bürgerbüro und an weiteren Stellen erhältlich sein.

Plus Das P-Seminar Mathematik des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums hat Sehenswürdigkeiten der Region zum Selberbauen entwickelt. Der Erlös wird an die Kartei der Not gespendet.

Von Laura Mielke

Als Mathematiklehrer Franz Strobl eine Bastelanleitung für das Ulmer Münster auf Postkarten sah, dachte er: „Das muss es auch für Dillingen geben.“ Gesagt – getan. Im Rahmen des Mathematik-P-Seminars am Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium durften dann 13 Schülerinnen und Schüler gemeinsam aus 30 besonderen Bauwerken aussuchen, welches sie vermessen und im Miniaturformat ausarbeiten wollen. So beispielsweise der Dillinger Mitteltorturm, die Alte Synagoge Binswangen oder das Schloss Höchstädt – und selbstverständlich das Sailer-Gymnasium.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .