Kreis Dillingen: Das Ende des Lockdowns lockt die Kunden an

Familie Kühne aus Sontheim war gemeinsam bei Schuh Herrmann in Dillingen shoppen.

Plus Endlich dürfen viele Geschäfte im Landkreis wieder öffnen. Die Freude darüber ist groß. Wir haben mit Einzelhändlern und Kunden gesprochen.

Von Cordula Homann und Dominik Bunk

Nach vielen Wochen dürfen am Montag viele Einzelhändler im Landkreis Dillingen wieder öffnen. Weil der Corona-Inzidenzwert so niedrig ist, können die Kunden dort auch wieder einkaufen gehen. Zwar gilt für jeden Laden ein bestimmtes Maximum an Kunden, dennoch überwiegt gute Laune auf der Tour durch den Landkreis.

Der Start sei „ganz erfreulich“ verlaufen, sagt Klaus Miedl und man hört seine Erleichterung durch die Maske. Vor allem wegen Kommunionkleidung kamen Familien direkt am Montag aus dem ganzen Landkreis zum Lauinger Modehaus Gmeinder – „bis aus Buttenwiesen und Welden“. Aufgrund der kalten Temperaturen sei sogar Winterware noch gefragt, allerdings nur zum Schnäppchenpreis.

Gabi Stark von Mode Gmeinder in Lauingen mit einem Kommunionkleid. Bild: Cordula Homann

Bei Juwelier Theo Steur in der Dillinger Königstraße standen die Leute schon vor Ladenöffnung Schlange, erzählt Rossi Steur. Die Wünsche seien querbeet gewesen. „Wir haben extra die Schaufenster umdekoriert, damit die Leute beim Eisessen am Wochenende schon mal gucken konnten, was es alles gibt.“ (Diese Corona-Regeln gelten jetzt im Landkreis Dillingen)

Sontheimer kaufen Schuhe für die ganze Familie

Bei Intersport Seeßle in Gundelfingen ging das Geschäft ganz normal los. Es gab keinen Ansturm, sondern sei ein angenehmer Start gewesen, sagt Wolfgang Seeßle. Er hatte seine Mitarbeiter bereits vor zwei Wochen in kleinen Gruppen zurückgeholt, um umzudekorieren.

Familie Riek aus Syrgenstein sucht Laufschuhe. Jürgen Weber (links) von Intersport Seeßle in Gundelfingen hilft bei der Auswahl. Bild: Cordula Homann

Denn Seeßle hatte auf einen Start am 8. März gesetzt. „Wenn nicht, wären wir halt früher fertig gewesen.“

Dringend neue Schuhe hat Magali Kühne aus Sontheim gebraucht. Also ist sie mit ihren Eltern Svenja und Christian samt Bruder Noël zu Schuh Herrmann nach Dillingen gefahren. Wenige Minuten später ist der Kofferraum voller Schuhe für alle.

Bei „Eurydike“ in Höchstädt war vor allem Kleidung gefragt, weniger Schmuck und Taschen. Und laut Verkäuferin Pia Mayr war der Vormittag stärker frequentiert als der Nachmittag.

Auch für das Uhren- und Schmuckgeschäft Hirn in Wertingen ging der Betrieb am Montag wieder los. „Allein die Tatsache, dass zumindest wieder etwas Normalität eintritt, ist top“, freut sich Inhaber Andreas Hirn. Zuvor konnten Kunden nur Bestelltes im Hof abholen, nun können sie wieder im Laden beraten werden. Erwartungen habe Hirn an die Wiedereröffnung nicht gehabt. Er sei nur gespannt gewesen, wie viele Menschen sein Geschäft besuchen würden.

Eine Branche im Landkreis Dillingen ist immer noch frustiert

Während sich viele Einzelhändler freuen, nach dem Lockdown wieder ihre Läden aufsperren zu dürfen, sind die Inhaber von Reisebüros frustriert. „Keiner weiß, wann wir aufmachen dürfen“, klagt Gerhard Hackenbuchner von HG-Reisen in Wertingen. Seit einem Jahr verdiene seine Firma keinen Cent.

Alina Gruber und Xenia Raider (von links) von Juwelier Steur in Dillingen haben gut zu tun. Bild: Cordula Homann

Von 11.000 Reisebüros in Deutschland hätten bereits 3000 während der Pandemie dichtgemacht, sagt Hackenbuchner. Er habe dem Landratsamt geschrieben, wann er öffnen dürfe aber, keine Antwort. Hackenbuchner sagt: „Wir brauchen dringend eine Perspektive.“

