vor 46 Min.

Kreis Dillingen: Hier werden Bürger auf Corona getestet

Das Corona-Testzentrum für den Landkreis Dillingen hat im ehemaligen Recyclinghof in Lauingen seinen Betrieb aufgenommen. Was unbedingt zu beachten ist

Von Berthold Veh

Das Corona-Testzentrum in Lauingen ist am Dienstag eröffnet worden. „Der Betrieb in den vergangenen drei Tagen verlief reibungslos“, teilt der Sprecher des Dillinger Landratsamts, Peter Hurler, am Freitag unserer Zeitung mit. Ebenso habe das Zusammenwirken zwischen den Hilfsorganisationen und den niedergelassenen Ärzten sowie deren Teams hervorragend funktioniert. Die Federführung liegt bei der Führungsgruppe Katastrophenschutz, das Konzept hat Wolfgang Piontek vom Bayerischen Roten Kreuz erarbeitet. Im Corona-Testzentrum für den Landkreis Dillingen seien in den ersten drei Tagen bereits mehr als 60 Menschen getestet worden.

Abstriche aus dem Rachenraum und der Nase

Ein Auto nach dem anderen fährt am Freitagnachmittag auf das Gelände des ehemaligen Recyclinghofs der Stadt Lauingen. Mitarbeiter des THW und Wolfgang Piontek weisen die Ankommenden ein. Die Autofahrer fahren unter ein Zelt und bleiben im Wagen sitzen. Hausärztin Dr. Doris Roller nimmt Abstriche aus dem Rachenraum, aber gelegentlich auch aus der Nase. Unterstützt wird sie von Medizinstudent Jonas Schmid und den beiden Rotkreuz-Helfern Maximilian Wenisch und Kevin Mahn. „Es dauert fünf bis sieben Tage, bis das Ergebnis vorliegt“, antwortet Roller auf diesbezügliche Fragen.

Täglich von 16 bis 19 Uhr

Der Betrieb des lokalen Testzentrums werde auch in der Woche vor Ostern fortgesetzt, informiert Hurler. Von Montag, 6. April, bis Donnerstag, 9. April, werden täglich von 16 Uhr bis 19 Uhr Tests durchgeführt.

Der Sprecher des Landratsamts weist erneut auf einen entscheidenden Punkt hin: Eine Zufahrtsberechtigung zum Testgelände und einen Anspruch auf einen Abstrich, der im Regelfall im Rachenraum gemacht wird, haben nur die Patienten, die zuvor von einem niedergelassenen Hausarzt oder über die Telefonnummer 116117 einen Termin für eine Testung erhalten haben. „Wer keinen Termin bekommen hat, muss an der Teststelle leider wieder abgewiesen werden“, betont Hurler. Bisher habe es aber in dieser Hinsicht keinerlei Schwierigkeiten gegeben, erläutert der Sprecher.

85 bestätige Corona-Fälle im Landkreis Dillingen

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Landkreis Dillingen hat sich indes weiter erhöht. Am Freitag, Stand 14.30 Uhr, gab es 85 bestätigte Corona-Fälle in der Region. 179 Menschen befanden sich in Quarantäne. Während der Pandemie ist im Landkreis Dillingen bisher ein Todesopfer zu beklagen. Im Wittislinger Seniorenheim starb ein Bewohner an den Folgen von Covid-19. (mit pm)

Lesen Sie auch:

Hamsterkäufe werden zum Ukulelen-Song

Corona und die Pflege: Wenn Abstand halten kaum möglich ist

Themen folgen