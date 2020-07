Kritik an Richterin: Säuglings-Fall landet beim Bundesgerichtshof

Also hier wird wieder mal aus Nichts ein Empörungshype gemacht. Die Richterin hat ja g e r a d e n i c h t gesagt, dass alle Behindertern doof sind, man muss doch nur lesen können. Sie hat gesagt, die Angeklagte habe sich "doof gestellt", sie ist - nach Ansicht des Gerichts - zwar intelligenzmäßig eingschränkt, aber eben nicht so "doof", wie sie sich stellt. Bitte: Es ist doch ein gravierender Unterschied, ob ich Behinderte pauschal als doof bezeichne (was hier definitiv nicht gemacht wurde) oder ob ich sage, jemand stellt sich doof - weil es halt für ihn/sie günstiger ist. Damit bringe ich doch eher das Gegenteil zum Ausdruck, nämlich dass jemand zumindest eine gewisse Portion Klugheit besitzt und nur so tut, als sei er/sie "doof". Aber so ist das halt heutzutage: Sofort wird hyperventilierend ein Empörungsszenario veranstaltet.

