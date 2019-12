23.12.2019

Kritik an der Energiewende

AfD-Abgeordneter Rainer Kraft spricht in der Syrgensteiner Bachtalhalle

Rainer Kraft, Bundestagsabgeordneter und Sprecher der bayerischen Landesgruppe der AfD, war kürzlich in der Bachtalhalle in Syrgenstein zu Gast. Er äußerte sich laut Pressemitteilung kritisch zum Klimawandel, verwies auf den UN-Weltklimarat IPCC und brachte deutlich zum Ausdruck, dass längerfristige Vorhersagen über die Klimaentwicklung nicht möglich seien. Prognosen der klimatischen Entwicklung, die über einen Zeitraum von zehn Jahren hinausgehen, haben nach seinen Angaben keine Vorhersagekraft mehr.

Trotzdem versuche die Bundesregierung, das deutsche Energieversorgungssystem unter enormen Kosten zu transformieren. Die dreistelligen Milliardenbeträge dazu würden vor allem die Bürger und der Mittelstand tragen.

„Selbst wenn es gelänge“, so der Doktor der Chemie, „den CO2-Ausstoß in Deutschland auf null zu reduzieren, entspräche diese Mengenreduktion dem gleichzeitigen Zuwachs des weltweiten CO2-Ausstoßes eines einzigen Jahres.“

Klimamaßnahmen der USA, Chinas, der EU und aller weiteren Länder, die seit dem Jahr 2000 etabliert worden sind, würden bei ihrer Fortsetzung bis Ende dieses Jahrhunderts den Temperaturanstieg nur minimal verringern. Die Energiewende sorge für eine sinkende Netzstabilität. Um diese wiederherzustellen, seien Eingriffe ins Stromnetz notwendig. So stiegen die Eingriffe ins Stromnetz, sogenannte Redispatch-Maßnahmen, aufgrund von Spannungsschwankungen von vier im Jahr 2006 auf über 5000 im Jahr 2017, was zu Kosten von 1,4 Milliarden Euro für diese Eingriffe führte. Die Anzahl dieser Eingriffe ist weiter steigend, schreibt die Partei in der Mitteilung. Bereits heute würden Menschen in unserem Land an den massiv gestiegenen Energiepreisen leiden. Kraft beklagte die Auswirkungen der Energiepreise und der zunehmenden Versorgungsunsicherheit auf den Wirtschaftsstandort und die Sicherheit der Arbeitsplätze in Deutschland.

Der verheiratete Familienvater regte zum Nachdenken an, was der Nutzen von durch Windräder getöteten Vögeln und Insekten, Energieknappheit bei sozial schwachen Menschen und dem Abbau von Arbeitsplätzen energieintensiver Unternehmen sein soll. Denn nur knapp hinter den Landesgrenzen produzieren Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen oder Kernkraftwerke Strom und werden die Waren produziert, die in Deutschland wegen zu hoher Energiekosten nicht mehr produziert werden können. Kraft forderte eine maßvolle und für Unternehmen planbare Energiepolitik. Er wies auf die Forderung der AfD hin, das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) abzuschaffen, wobei bestehende Altverträge eingehalten werden müssten. (pm)

