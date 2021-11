37 Ausbildungsplätze in der Region sind noch unbesetzt

Aufgrund der Coronapandemie war es für Ausbildungssuchende und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nicht leicht, zusammen zukommen. Wie sich die Ausbildungszahlen entwickelt haben.

Werner Möritz, der operative Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth, zieht zum Ende des Berichtsjahres 2020/2021 folgende Bilanz für den Ausbildungsmarkt in der Region: „Aufgrund der Corona-Pandemie war es für Ausbildungssuchende und Arbeitgeber recht schwierig, zusammen zu kommen.“ Ausbildungsmessen in Präsenz und Betriebspraktika hätten kaum stattfinden können, Vorstellungsgespräche seien oftmals auf später verschoben worden.

Warum die Berufsberatung auch in der Region Dillingen ein Kraftakt war

Dennoch fällt die Bilanz des Geschäftsführers nicht schlecht aus. „Insgesamt bin ich mit dem Jahresergebnis zufrieden, weil es auch für unsere Berufsberatung ein Kraftakt war, trotz der Kontakteinschränkungen individuell zu beraten“, sagt Möritz. Die Berufsorientierungsveranstaltungen, die normalerweise in den Schulen stattfinden, mussten online durchgeführt werden. Auch persönliche Beratungen konnten meist nur telefonisch oder per Video stattfinden. „Es geht jedoch nichts über einen persönlichen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Erziehungsberechtigten“, so Möritz. Gut angenommen worden seien die Eltern-Online-Veranstaltungen, welche die Agentur aufgrund der positiven Erfahrungen auch weiterhin anbieten werde.

Die duale Berufsausbildung hat laut Pressemitteilung nach wie vor einen hohen Stellenwert in der Region. Immerhin fast 61 Prozent der gemeldeten Bewerber haben laut Möritz eine betriebliche Ausbildung begonnen. Dies entspricht dem Vorjahresniveau. Circa ein Viertel der Jugendlichen entschied sich für eine schulische Berufsausbildung, ein Studium oder den Besuch einer weiterführenden Schule. „Dass die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe – trotz der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Herausforderungen – besonders in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen kaum nachgelassen hat, finde ich beeindruckend“, betont der operative Geschäftsführer.

Im Landkreis Dillingen wurden 721 Berufsausbildungsstellen gemeldet

Der Ausbildungsmarkt im Landkreis Dillingen habe sich von der Pandemie völlig unbeeindruckt gezeigt. Im Berichtsjahr 2020/2021 seien 721 Berufsausbildungsstellen gemeldet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Minus von 13 oder 1,8 Prozent.

Demgegenüber meldeten sich 548 Bewerber für eine Ausbildungsstelle, elf Jugendliche oder zwei Prozent weniger als vor einem Jahr. Am Stichtag 30. September waren noch 37 Berufsausbildungsstellen unbesetzt (2020: 79 unbesetzte Ausbildungsstellen) und acht Jugendliche unversorgt (2020: 14 unversorgte Bewerber).

Rund zwei Drittel der gemeldeten Bewerber und Bewerberinnen begannen eine betriebliche Berufsausbildung. Weitere rund 19 Prozent entschieden sich für eine schulische Berufsausbildung, ein Studium oder gehen weiter zur Schule. Circa fünf Prozent nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und sieben Prozent meldeten sich laut Mitteilung der Arbeitsagentur ohne Angaben des Verbleibs bei der Berufsberatung ab. (pm)