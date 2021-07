Corona: Die aktuellen Impfzahlen für den Landkreis Dillingen

Immer mehr Menschen im Landkreis Dillingen lassen sich gegen das Coronavirus impfen. Doch im bayernweiten Vergleich hinkt die Region weiter hinterher. Die Zahlen im Überblick.

Wie das Dillinger Landratsamt am 12. Juli mitteilte, sind inzwischen 36,2 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, das sind 34.939 Personen. Ihre Erstimpfung haben 44.674 Personen erhalten, das entspricht 46,3 Personen. Der Landkreis hinkte im bayernweiten Vergleich fast von Beginn an hinterher. Mit Sonder-Impfaktionen wurde versucht, den Rückstand aufzuholen.

Im Wertinger Impfzentrum, durch die mobilen Teams oder auch in Krankenhäusern erhielten 31.646 Personen ihre Erstimpfung und 26.938 wurden vollständig geimpft.





So sehen die Impfzahlen im Kreis Dillingen im Vergleich zu Bayern aus

Bei den niedergelassenen Ärzten im Kreis Dillingen sind bislang 8.001 Menschen vollständig geimpft worden und 13.028 mindestens einmal.

In ganz Bayern sind inzwischen 56,5 Prozent der Bevölkerung ein mal und 41,3 Prozent vollständig geimpft. In Deutschland sind 58,6 Personen mindestens einmal und 42,6 Prozent vollständig geimpft (Stand 12. Juli).

Es gibt eine Sonder-Impfaktion in Wertingen

In einer Umfrage, die wir seit Wochen auf unserer Internetseite veröffentlicht haben, haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt, ob sie sich impfen lassen wollen. 1027 sagten ja, 627 warten noch auf eine Impfung. 508 wollen sich gar nicht impfen lassen.

Dillingens Landrat Leo Schrell befürchtet, dass im Landkreis eine Impfmüdigkeit um sich greift. Eine Sonder-Impfaktion führt das Impfzentrum am Samstag, 17. Juli, mit 300 Impfdosen Johnson und Johnson durch. Impfwillige konnten sich unterunter Telefon 09071/51-360 beim Landratsamt für eine Terminvereinbarung melden. Bei diesem Impfangebot ist zu beachten:

1. Impfungen mit dem Impfstoff Johnson und Johnson sind auch an Personen unter 60 Jahren nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse und Entscheidung der impfwilligen Personen nach sorgfältiger Aufklärung im Impfzentrum möglich.

2. Es ist keine Zweitimpfung beim Impfstoff Johnson & Johnson erforderlich.

3. Es sollten der Impfbogen, https://www.landkreis-dillingen.de/impfbogen-des-bayerischen-impfzentrums, und das Aufklärungsblatt zum Vektor-Impfstoff, https://www.landkreis-dillingen.de/aufklaerungsblatt-vektor-impfstoff-2, vor dem Impftermin aufmerksam gelesen und ausgefüllt zur Impfung zusätzlich zum Personalausweis und Impfpass mitgebracht werden.

So ist das Corona-Bürgertelefon des Landratsamtes erreichbar

Aufgrund der zuletzt stark gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz und der dadurch weitreichenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen hat das Landratsamt die Erreichbarkeit des Bürgertelefons angepasst.

Künftig ist das Bürgertelefon für alle Fragen rund um Corona und die jeweils geltende Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 09071/51350 erreichbar. An Wochenenden und an Feiertagen ist das Bürgertelefon nicht besetzt. Außerhalb der Erreichbarkeit des Bürgertelefons können Fragen auch per E-Mail (btelefon@landratsamt.dillingen.de) an das Gesundheitsamt gereichtet werden. (pm)