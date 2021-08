Geflüchteter aus dem Kreis Dillingen: „Alle wollen nur noch aus Afghanistan weg"

Plus Seit sechs Jahren lebt er in Dillingen, jetzt muss Omiduallah Mohammadi mit ansehen, wie seine Heimat Afghanistan im Chaos versinkt. Wie er die aktuellen Ereignisse bewertet.

Dramatische Szenen spielen sich am Flughafen Kabul ab. Menschen erklimmen verzweifelt Flugzeuge, wollen unbedingt ihre Heimat verlassen. Maschinen, die Leute ausfliegen wollen, können nicht landen. Seit die Taliban nach dem Abzug internationaler Truppen Stück für Stück Afghanistan zurückerobert haben, herrscht in dem Land Chaos und Angst.