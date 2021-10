Mehrere Unfälle auf den Straßen im Kreis Dillingen

Auf den Straßen im Kreis Dillingen hat es in den vergangenen Tagen mehrfach gekracht. Das meldete die Dillinger Polizei am Donnerstag. Nicht alle Unfallbeteiligten haben sich dabei vorbildlich verhalten.

Unfall verursachen und dann wegfahren, das passiert immer wieder. Am Mittwoch, 20. Oktober etwa, wurde ein grauer Audi Q7 auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Johannes-Scheiffele-Straße angefahren. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen 10.00 Uhr und 16.10 Uhr Dabei wurde die Beifahrertüre eingedrückt, es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Ähnliches geschah zwischen Dienstag, 19. Oktober und Mittwoch, 20. Oktober im Thaddäus-Hornung-Weg in Dillingen. Dort wurde die vordere Stoßstange eines Audi A3 angefahren. Hier entstand jedoch nur ein kleiner Schaden von etwa 100 Euro.

Unfall mit Harley-Fahrer bei Syrgenstein

Am Mittwoch stießen gegen 19.40 Uhr ein Auto- und ein Motorradfahrer zusammen: Ein 51-jähriger Fiat-Fahrer wollte die Kreisstraße DLG 1 bei Landshausen überqueren und übersah dabei nach Polizeiangaben einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der von Ballhausen in Richtung Bachhagel unterwegs war. Der 66-jährige Harley-Fahrer wurde durch den Aufprall am Bein verletzt und musste nach Heidenheim in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Sattelzug kommt bei Buttenwiesen von der Spur ab

Der Fahrer eines Sattelzugs wollte am Mittwoch eine Kurve an der Kreisstraße DLG 23 durchfahren, dabei kam er laut Polizei über die Mittelspur. Ein entgegenkommender Kia-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und wurde vom Sattelauflieger touchiert. Der 70-jährige Fahrer blieb dabei unverletzt, an seinem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro.





