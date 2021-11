So reist der Landkreis Dillingen in der Pandemie

Die Corona-Zahlen steigen, die Regelungen werden strikter, und trotzdem erlebt die Reisebranche einen Aufschwung. Welche Gebiete zurzeit besonders beliebt sind, haben wir bei Reisebüros im Dillinger Land gefragt.

Angesichts der kontinuierlich wachsenden Coronafälle und der immer strikter werdenden Regelungen könnte man annehmen, dass die Reisebranche auf ein erneutes Tief zusteuert. Wir haben in den Reisebüros der Region nachgefragt. „Das aktuelle Geschehen im Landkreis hat wenig Einfluss auf die Buchungen“, sagt Gabi Schwarzer vom Dillinger Reisebüro. Die Coronawerte im Ausland seien oftmals besser als in Deutschland und die Mehrheit ihrer Kundinnen und Kunden ist geimpft. Lediglich für Familien mit ungeimpften Kindern sei die Situation noch schwierig.

„Es ist nicht der große Run, aber die Stimmung wird positiver“, sagt Bernd Moser. In seinem Lauinger Reisebüro werden hauptsächlich Fernreisen gebucht. Die beliebtesten Ziele: Dominikanische Republik, Malediven, Mauritius und die Kanaren. Durch die Pandemie seien die Kundinnen und Kunden zögerlicher geworden, aber „der Reisewunsch ist auf jeden Fall da“. Gerade die Stammkundschaft wäre zuverlässig. Unter Angabe von Budget, Zeitraum und Impfstatus sucht Moser ihnen ein passendes Angebot aus. Für Familien mit ungeimpften Kindern bedeutet das: So buchen, dass die Kinder vor Schulbeginn aus einer eventuellen Quarantäne raus sind oder bis dahin vollständig geimpft sind. Die ersten Familienurlaube für Pfingsten und die Sommerferien sind bereits gebucht.

Kunden sind im Dillinger Land noch immer vorsichtig

Gabi Schwarzer kann den Trend bestätigen. Die Kundinnen und Kunden seien noch vorsichtig, die Situation dagegen sei entspannter. Der Beratungsaufwand sei jedoch größer geworden – das sagen beide Reiseprofis. Denn zur Organisation der Hotels und Flüge komme jetzt die Situation vor Ort hinzu: Welche Regeln gelten in dem Land? Wer darf einreisen? Wie sind die Quarantäne-Bestimmungen? „Es ist 30 bis 50 Prozent mehr Aufwand, der unentgeltlich erbracht wird“, so Moser. Dazu kommt für die Kundinnen und Kunden teilweise noch die Online-Registrierung in den Urlaubsländern. Diese müssen sie rechtlich gesehen selbst durchführen. Nur in Ausnahmefällen und gegen Bezahlung darf das im Reisebüro geschehen. „Die Mehrheit macht es selbst“, erzählt Moser. Ausnahmefälle wären zum Beispiel ältere Personen, die sich nicht mit den Online-Formularen auskennen, oder Personen, die diese aufgrund fehlender Sprachkenntnisse nicht ausfüllen können.

Trotz hoher Inzidenzen im Landkreis: Die Reisebranche erfährt einen vorsichtigen Aufschwung. Gerade Geimpfte wollen sich vom Virus ihre Urlaubsreisen nicht mehr nehmen lassen. Foto: Christian Charisius, dpa (Symbolbild)

Stornierungen hielten sich bisher in Grenzen, denn gerade Flexpreise für Reisen machen das Risiko einer Absage überschaubar. Bis zu 14 Tage vor Reiseantritt kann damit storniert oder umgebucht werden. Diese Optionen sind gegen einen Aufpreis, der sich nach den Kosten der Reise richtet, erhältlich, erklärt Moser. Aktuell gilt die Regelung: Reisen in Hochinzidenzgebiete können nicht storniert werden, Reisen in Virusvariantengebiete werden vom Veranstalter storniert.

Fernreisen im Winter liegen im Zusamtal im Trend

Im Zusamtal zeigt sich ein ähnliches Bild. „Für Sommer ist die Nachfrage groß“, sagt Lydia Scholz. Sie ist die Inhaberin des Reisebüros Activ-Reisen in Wertingen. Besonders im Trend lägen EU-weit Spanien, Griechenland und Portugal. Im Winter seien einige Fernreisen gebucht worden. Zu den Favoriten ihrer Kundinnen und Kunden gehören der Orient, die Karibik und die Malediven. Doch: „Wir merken ganz klar, welche Länder sich wieder mehr öffnen.“

Denn auch sie spürt die Auswirkungen der Pandemie. „Der Beratungsaufwand hat sich fast verdoppelt“, meint die Inhaberin. Die Entwicklung der Regelungen sei so rasant und „dynamisch“. Jede Buchung müsse mehrmals in die Hand genommen werden, da sich die Regelungen im Zielland von heute auf morgen ändern könnten.

Wertinger Reisewillige zieht es in die Dominikanische Republik

Den „Flex-Tarif“, den Reiseveranstalterinnen und -veranstalter anbieten, nähme rund die Hälfte ihrer Kundinnen und Kunden in Anspruch. Und damit auch die ungefähr 60 Euro an Zusatzkosten. Bei Reisewilligen im Wertinger Reisebüro Holiday Reisen liegen Fernziele ebenfalls im Trend, besonders die Dominikanische Republik, wie eine Mitarbeiterin erklärt. Doch seit die Inzidenz dort steigt, ginge auch die Kundenzahl zurück. Auch im Wertinger Reisebüro dauert die Beratung deutlich länger als bisher. Besonders, weil niemand wisse, welche Corona-Regeln in der nächsten Woche gelten.

Das Fazit der Reisebranche im Landkreis Dillingen? „Der Reisewunsch ist da, aber der große Andrang noch nicht. Wir rechnen im nächsten Jahr mit vielen kurzfristigen Buchungen“, vermutet Bernd Moser. „Wir sind verhalten optimistisch.“ Auch für Gabi Schwarzer ist die Situation noch nicht vergleichbar mit vorpandemischen Zeiten, aber besser als im vergangenen Jahr. Vor allem die Geimpften würden sich ihren Urlaub nicht länger nehmen lassen wollen.