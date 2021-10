Landkreis Dillingen

vor 18 Min.

Wo im Kreis Dillingen überall Weihnachtsmärkte stattfinden

Plus In den Städten werden unter Hochdruck coronakonforme Christkindlesmärkte organisiert. In Lauingen ist die Standortfrage noch offen, in Gundelfingen sind gleich zwei Märkte geplant. Es gibt aber auch Absagen.

Von Simone Bronnhuber

Der süßliche Duft nach Punsch. Die leckere Bratwurst mit Senf. Die bunten Wollsocken, Mützen und Schals. Hier und dort tönen bekannte Lieder. Ja, so ein Weihnachtsmarkt gehört im Advent einfach dazu. Und seit dieser Woche dürfen sich die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher freuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen