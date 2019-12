17:30 Uhr

Langeweile an Weihnachten? Dann lest doch ein Märchen!

Verzweifelt steht Fritz vor der Bescherung: Christbaum geschmückt, Geschenke bereit – aber Friedas Flöte ist kaputt. Alle Bilder für dieses Märchen stammen von Schülern der dritten Klasse der Aschbergschule in Weisingen. Dieses Bild hier ist von Tim.

Das Sandmännchen gibt es seit 60 Jahren. Grund genug, eigene Märchen zum Landkreis Dillingen zu schreiben. Zum Vorlesen, als Gute-Nacht-Geschichte - und vielleicht auch zum Schmunzeln.

Von Cordula Homann

Zum Jubiläum des beliebten Sandmännchens haben wir auch Märchen geschrieben. Sie sind nicht lang, lassen sich gut vorlesen - und sind zum Teil wunderschön bebildert. Kinder aus dem ganzen Landkreis haben uns Bilder gemalt. Und das sind unsere Märchen:

Kennst du die Nixe Neinneinnein? Sie lebt in einem Wasserrad in der Zusam - mitten in Wertingen. Und streitet sich dauernd mit dem Fluss. Die Nixe Neinneinnein und die blöde Zusam

Oder weißt du, warum es im Brunnental in Lauingen so fürchterlich knirscht? Na, weil da ein kleiner Kobold lebt. Vielleicht auch mehr als einer...Der knatschige Kobold aus Lauingen

Stell dir vor es ist Weihnachten und es passiert etwas ganz, ganz Schlimmes! So ging es zwei Wichteln bei Aislingen. Ob sie eine Lösung gefunden haben? Fällt bei den Wichteln etwa Weihnachten aus?

Natürlich hat Höchstädt ein Schlossgespenst - was dachtest du denn? Der kleine Geist Theo aus Höchstädt

Bei Syrgenstein lebt eine kleine Elfe mit großen Wünschen. Wenn bloß der blöde Wind nicht wäre...Die kleine Elfe Genia und ihr geliebter Turm





