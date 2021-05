Autofahrer prallt in Lauingen gegen eine Verkehrsinsel

Beim Wegfahren von einem Lauinger Verbrauchermarkt hat ein Autofahrer einen Unfall gehabt.

Einen Gesamtschaden von rund 1000 Euro verursachte ein zunächst unbekannter Autofahrer am Donnerstag kurz nach 18 Uhr in der Dillinger Straße in Lauingen. Das teilte die Dillinger Polizei mit.

Der Mann war beim Ausfahren aus dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts gegen eine Verkehrsinsel gefahren und beschädigte dort ein Schild.

Der Verursacher floh von der Lauinger Unfallstelle

Nach der Karambolage entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle und floh. Ein aufmerksamer Zeuge hatte sich das Nummernschild am Wagen des Unfallflüchtigen gemerkt und die Polizei verständigt.

Gegen den so ermittelten 44-jährigen Autofahrer wurde Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. (pol)

Lesen Sie dazu auch: