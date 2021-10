Lauingen

06:30 Uhr

Bauarbeiten: Welche Straßen in und um Lauingen gesperrt sind

Plus Vier Baustellen sind in der Albertus-Magnus-Stadt aktuell in vollem Gange. Wie es so weit kommen konnte und wann der Verkehr wieder ohne Sperrungen fließen wird.

Von Dominik Bunk

Lauingen Wer in und um Lauingen herum unterwegs ist, hat es im Moment nicht leicht. Zwar wurden die Bauarbeiten an der Günzburger Donaubrücke, die auch Pendlern und Pendlerinnen aus dem Landkreis Dillingen das Leben schwer gemacht haben, am Donnerstag beendet. Doch vor allem in Lauingen sieht es noch anders aus: In der Innenstadt ist die Gundelfinger Straße ( DLG 28) noch bis Ende kommender Woche gesperrt. Wer nach Veitriedhausen möchte, muss ebenfalls einen Umweg einplanen. Und das noch für geraume Zeit, denn die Arbeiten an der Staatsstraße 2025 werden voraussichtlich erst Mitte des Jahres 2022 abgeschlossen.

