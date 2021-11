Findet der Lauinger Weihnachtsmarkt 2021 doch nicht statt?

Plus Angesichts der Corona-Lage will Bürgermeisterin Katja Müller die Meinung des Stadtrats hören. Die Meinungen sind eindeutig.

Gundelfingen und Wertingen haben es bereits getan. Auch große Städte wie München schließen sich an. Andere Städte überlegen noch. Viele Kommunen lassen ihre Weihnachts- und Christkindlesmärkte in diesem Jahr ausfallen. Die Corona-Lage macht es nach Ansicht der Organisatoren zu gefährlich. In Lauingen liefen die Planungen für den diesjährigen Markt bereits. Er sollte, wie berichtet, auf dem Gelände des Modellbauers KM1 stattfinden. Doch daraus wird wahrscheinlich doch nichts.