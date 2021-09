Wildunfall auf der B16 zwischen Dillingen und Lauingen

Eine 19-jähriger Autofahrerin wollte am Sonntag kurz nach Mitternacht bei Lauingen einem Reh ausweichen. Da geriet ihr Wagen ins Schleudern.

Die junge Frau war am Sonntag um 0.20 Uhr auf der B16 von Dillingen in Richtung Lauingen unterwegs. An der Auffahrt auf die B16 querte zeitgleich ein Reh die Fahrbahn. Wie die Dillinger Polizei weiter mitteilte, leitete die 19-Jährige daraufhin ein Ausweichmanöver ein.

Schaden am Auto: 7500 Euro

Doch dabei geriet ihr Wagen ins Schleudern und prallte in einen gegenüberliegenden Straßengraben. Zu einem Kontakt mit dem Reh kam es nicht, dennoch entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro am Pkw durch den Aufprall im Graben. (pol)

