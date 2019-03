vor 17 Min.

Lauinger Finanzlage entspannt sich leicht

Der Lauinger Schuldenberg von fast 20 Millionen Euro kann minimal reduziert werden. Und der Haushalt lässt zumindest ein wenig Spielraum für Investitionen wie die Planung der Gestaltung des Donauufers.

Von Berthold Veh

An der angespannten Finanzlage der Stadt Lauingen hat sich nichts geändert. Der Schuldenberg, der die Albertus-Magnus-Stadt drückt, ist zwar leicht um etwa 80000 Euro gesunken, aber mit 19,8 Millionen Euro immer noch gewaltig. Nach dem katastrophalen Haushaltsjahr 2018 machten die Stadträte bei ihren Etatreden am Dienstagabend aber eine Entspannung aus. Und von der Bauland-Erschließung im Lauinger Westen bis zur Planung der Gestaltung des Donauufers gibt es auch einige Investitionen. Gerade das Donauufer hatte etwa 20 Hörer, darunter einige vom Arbeitskreis Lebenswertes Lauingen, in den Rathausfestsaal gelockt. „Mich interessiert, wie es am Donauufer und bei der Planung des Umbaus der Herzog-Georg-Straße weitergeht“, sagte etwa Andrea Höchstötter.

Eine Kreditaufnahme ist nötig

Stadtkämmerer Karlheinz Bunk präsentierte den Haushalt 2019, der am Ende einstimmig verabschiedet wurde. Zur Abwicklung des 27-Millionen-Euro-Etats ist eine Darlehensaufnahme von einer Million Euro und ein Griff in die Rücklagen notwendig, die um 584000 Euro abgebaut werden und am Jahresende bei 2,4 Millionen liegen sollen. Im Verwaltungshaushalt kann die Stadt dieses Mal, wie Bunk erklärte, 1,1 Millionen Euro für Investitionen (die Zuführung zum Vermögensetat) erwirtschaften. Im Vorjahr lag die Zuführung fast bei null.

Lauingen kann keine großen Sprünge machen

Zweiter Bürgermeister Dietmar Bulling (SPD) sagte, dass Lauingen angesichts der angespannten Haushaltslage nach wie vor keine großen Sprünge machen könne. Die Stadt erwirtschafte den Schuldendienst und habe im Grunde „keinen Cent für Investitionen“, bedauerte Bulling. Mit Zuschüssen und der Kredit- und Rücklagenentnahme könne dennoch etwas bewegt werden. Die Erweiterung des Kindergartens Bahnhofstraße um eine Krippe im ehemaligen Notariatsgebäude schlägt heuer mit 272000 Euro zu Buche (Schlussrate). Und es stehe ja der Bau des neuen Kindergartens Kurlandstraße an, der mehr als vier Millionen Euro kosten werde. Lauingen werde dann etwa zehn Millionen Euro in die Kitas investiert haben. Die Stadt werde 2019 die Gestaltung des Donauufers zwischen Donaubrücke und Luitpoldhain anpacken. „Das wird eines der schönsten Naherholungsgebiete weit und breit“, sagte Bulling. Bürgermeisterin Katja Müller (CSU), die den Haushalt selbst nicht bewertete, informierte später, dass Bulling eine dringliche Anordnung für die Auftragsvergabe zur Planung der Umgestaltung des Donauufers unterzeichnet hat. Drei Landschaftsplanungs-Büros wurden beauftragt, dafür einen Entwurf zu erstellen. Dann kann Lauingen einen Förderantrag einreichen. Diese Ideen sollen am 7. Mai den Bürgern bei einer Ratssitzung in der Lauinger Stadthalle präsentiert werden.

Die Erschließung des Baugebiets Lauingen West III ist mit 440000 Euro die größte Einzelinvestition im Etat. Es gibt dort 49 Bauplätze, die Grundstücke sollen demnächst verkauft werden. Bulling bezeichnete es als größte Aufgabe in der Zukunft, die Lauinger Altstadt zu erhalten. Er bedauerte, dass sich die Sanierung der Johannesstraße verzögere und forderte die Prüfung, ob das Projekt nicht doch noch heuer gestartet werden kann.

Viele Projekte können nicht verwirklicht werden

CSU-Fraktionschef Markus Hoffmann sagte, dass 2019 wieder ein schwieriges Haushaltsjahr sei. „Die Lage hat sich aber etwas entspannt.“ Dies liege an Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, dem Einkommensteuer-Anteil und den Schlüsselzuweisungen. Hoffmann wertete es wie Bulling als positiv, dass Lauingen ohne Netto-Neuverschuldung auskomme. Viele notwendige Projekte könnten allerdings im Haushaltsjahr 2019 nicht verwirklicht werden. Der CSU-Stadtrat freute sich, dass das ehemalige Notariatsgebäude zu einer Kinderkrippe umgebaut werden konnte und die Gestaltung des Donauufers geplant werde. Bei der Umgestaltung der Herzog-Georg-Straße gebe es aber noch nichts Konkretes.

Stocker: Den Etat früher verabschieden

FDP-Fraktionsvorsitzende Claudia Stocker forderte, dass der Haushalt künftig bereits am Jahresanfang verabschiedet sein sollte. Der städtische Etat weise wichtige Projekte auf, die Lauingen stemmen könne. Und dies sollte auch den Bürgern in den Bürgerversammlungen vermittelt werden. Stocker sagte, es sollte am Jahresende keine Haushaltsausgabereste geben. Die Projekte müssten wie geplant abgewickelt werden. Auch die FDP-Stadträtin forderte, dass die Sanierung der Johannesstraße heuer noch gestartet werden soll. Bürgermeisterin Müller sagte, dass sie auch wegen der Zuschüsse mit dem Landtagsabgeordneten Georg Winter und dem Landratsamt gesprochen habe. Ein Grund für die Verzögerung seien personelle Engpässe im Bauamt.

