Mann verursacht Unfall und stellt sich

Damit sollten nach einem Unfall in Dillingen alle Fragen geklärt sein - aber...

Ein 27-Jähriger aus Dillingen war am Sonntag kurz nach Mitternacht mich seinem Wagen auf der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen unterwegs. Als er die Donauwörther Straße überqueren und anschließend in die Hauptstraße einfahren wollte, übersah er einen anderen Wagen. Dieser kam von Steinheim und befand sich bereits in der Donauwörther Straße.

Das vermeintliche Unfallopfer floh

Wie die Polizei weiter mitteilte, kam zu einem Streifzusammenstoß, woraufhin jedoch der vermeintliche Geschädigte und eigentlich Bevorrechtigte ungebremst auf der Donauwörther Straße in Richtung Dillingen weiterfuhr. Der 27-Jährige verfolgte den Flüchtenden noch kurz, verlor ihn jedoch kurz darauf an der Abzweigung nach Schretzheim aus den Augen. Bei dem 27-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Ab wann ist es eine Unfallflucht? 1 / 4 Zurück Vorwärts Angemessene Zeit warten: Als Unfallverursacher ist man laut Gesetz verpflichtet, auf den Geschädigten am Unfallort zu warten, und zwar eine "den Umständen angemessene Zeit". Die Polizei hält bis zu einer Stunde für zumutbar, wenn es sich etwa um einen Parkrempler auf einem Supermarktparkplatz handelt. Bei Nacht in einem Wohngebiet sieht die Lage aber wohl anders aus. Die Rechtssprechung zu dem Thema ist nicht einheitlich.

Die Sache mit dem Zettel: Dem anderen Unfallbeteiligten lediglich einen Zettel unter den Scheibenwischer zu klemmen, auf dem man seine Telefonnummer und seinen Namen notiert, genügt im Zweifelsfall nicht. Am besten ist es, als Unfallverursacher von sich aus die Polizei zu benachrichtigen, und zwar am besten per Handy vor Ort. Dazu reicht schon ein Telefonanruf der 110 (oder in Augsburg unter der 0821/323-0).

Die 24-Stunden-Regel: Immer wieder ist zu hören, dass man als Unfallverursacher 24 Stunden Zeit hat, um sich bei der Polizei zu melden. Das ist nicht richtig. Wer in einer ersten Überreaktion nach einem Parkunfall davonfahrt, kann besser davonkommen, wenn er sich innerhalb von 24 Stunden meldet („tätige Reue“). Kann einen die Polizei aufgrund von Zeugenaussagen aber schon früher ermitteln, bringt das nichts. Ohnehin darf nur geringer Schaden entstanden sein. Bei Unfällen im fließenden Verkehr, bei denen auch Verletzte nicht auszuschließen sind, sollte man als Beteiligter sofort anhalten.

Strafe: Für unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sieht das Gesetz eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren vor. Bei Blechschaden läuft es meist auf eine Geldstrafe hinaus. (skro)

Anschließend zeigte der 27-Jährige den von ihm verursachten Unfall lobenswerterweise selbst bei der PI Dillingen an. Gegen den bislang unbekannten Unfallflüchtigen wird strafrechtlich ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter 09071/560 entgegen. (pol)

