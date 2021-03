vor 32 Min.

Mobile Impfteams, Kontaktverfolgung und Lockerungen im Landkreis

Nun sind auch die immobilen Patienten im Landkreis Dillingen an der Reihe. Das Mobile Impfteam ist am Samstag gestartet.

Seit Samstag sind die mobilen Teams des Impfzentrums im Einsatz. Bald sollen drei von ihnen im Landkreis Dillingen unterwegs sein und Hausbesuche machen. Auch zur Kontaktverfolgung gibt es Neues.

Bereits am vergangenen Samstag hat ein mobiles Team des Impfzentrums Wertingen mit der Impfung der immobilen Personen begonnen. Nachdem mit den Hausbesuchen ein gewisser organisatorischer und zeitlicher Aufwand verbunden ist, werden ab dem 18. März 2021 täglich drei mobile Teams im Landkreis unterwegs sein, um die Impfungen vorzunehmen. Das teilte das Landratsamt jetzt mit. Es habe sich gezeigt, dass ein Impfteam maximal zehn Impfungen am Tag vornehmen kann. Mit der Aufstockung auf drei mobile Teams könnten täglich bis zu 30 Impfungen erfolgen.

Um die pflegebedürftigen, bettlägerigen Menschen so zügig wie möglich impfen zu können, hat Landrat Leo Schrell aufgrund der bisherigen Erfahrungen seine Verwaltung veranlasst, die aktuell noch als immobil registrierten Personen anzuschreiben und über die Vorgehensweise zu informieren. So könne der Impfvorgang beschleunigt werden, wenn die dafür erforderlichen Unterlagen wie das Aufklärungsblatt und der Impfbogen bereits ausgefüllt und unterschrieben bereitliegen, ebenso der Personalausweis sowie – falls vorhanden - der Impfpass. Die genannten Formulare und weitere Informationen können über die Internetseite des Landkreises https://www.landkreis-dillingen.de/formulare-zur-corona-impfung abgerufen werden.

792 immobile Personen im Landkreis registriert

Zudem bittet Landrat Leo Schrell die Personen, die sich als immobil haben registrieren lassen, zu prüfen, ob mit Unterstützung von Angehörigen, Bekannten oder ehrenamtlichen Diensten wie beispielsweise den Seniorengemeinschaften ein Fahrdienst zum Impfzentrum und damit eine Impfung im Impfzentrum möglich ist.

Dies würde zum einen die Impfungen der tatsächlich bettlägerigen Menschen beschleunigen und den noch mobilen Personen eine frühere Impfung ermöglichen. So hat das Landratsamt nach Prüfung der Registrierungsdaten festgestellt, dass sich zunächst 792 Personen über das Callcenter von ECOLOG als nicht mobil registriert haben. Davon haben sich aber 365 Personen gleichzeitig über das Registrierungsportal www.impfzentren.bayern für eine Impfung im Impfzentrum registriert und zwischenzeitlich bereits eine Impfung, zumindest aber einen Impftermin, erhalten.

Impfstopp mit AstraZeneca am Wertinger Impfzentrum: So geht es weiter

Wegen der vorläufigen Aussetzung der Impfung mit dem Impfstoff AstraZeneca hat das Impfzentrum Wertingen alle bis einschließlich Montag, 22. März vorgesehenen eintausend Astra-Zeneca-Impfungen im Moment abgesagt. Die 205 Personen, die bereits für Impftermine eingeladen wurden, werden darüber zeitnah informiert. Aktuell liegen dem Landratsamt noch keine Informationen über die konkreten Liefermengen für die Kalenderwoche 12 vor. Voraussichtlich werden in der nächsten Woche mit wenigen Ausnahmen nur Zweitimpfungen mit den Impfstoffen BioNTech/Pfizer und Moderna stattfinden können.

Landrat Leo Schrell bedauert die Entwicklung und hofft, dass die Impfkampagne auch angesichts der aktuellen Risikobewertung des Robert-Koch-Instituts ( RKI) sehr zeitnah wieder Fahrt aufnehmen kann. So schätzt das RKI aufgrund der anhaltend hohen Fallzahlen und des aktuell beschleunigten Wiederanstiegs der Inzidenz die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein.

Die 7-Tages-Inzidenz liegt derzeit im Landkreis zwar deutlich unter dem bayernweiten Durchschnittswert. Dennoch bittet Schrell die Bevölkerung, weiterhin sehr umsichtig zu sein, Kontakte nach Möglichkeit auf ein Mindestmaß zu reduzieren und die Hygieneregeln zu beachten.

17.300 Personen sind im Landkreis Dillingen für eine Impfung registriert

Das Impfzentrum in Wertingen sieht Schrell sowohl organisatorisch als auch personell sehr gut aufgestellt. „Dies haben die Erfahrungen, die wir seit der Aufstockung der Kapazitäten auf 700 mögliche Impfungen pro Tag gemacht haben, gezeigt“, betont der Landrat.

Deshalb zeigt sich Schrell auch erfreut über die zunehmende Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Während die Zahl der registrierten Personen, die noch keine Einladung zu einem Impftermin erhalten haben vor rund 14 Tagen noch bei rund 12.000 Personen lag, sind aktuell rund 17.300 Personen, die noch keine Impfung erhalten haben, für eine Impfung registriert.

Auch die Kontaktverfolgung spielt weiter eine Rolle

Als weiteren wichtigen Baustein zur Eindämmung der Corona-Pandemie bezeichnet Landrat Leo Schrell die „luca App“, die künftig vom Gesundheitsamt des Landkreises Dillingen für die Kontaktnachverfolgung genutzt wird.

Schrell wirbt deshalb sowohl bei der Bevölkerung als auch den Unternehmen des Einzelhandels und der Gastronomie für die Nutzung der App. Schrell sieht in der App den Vorteil, dass die Daten bei den Gesundheitsämtern direkt in SORMAS eingespeist werden können.

SORMAS ist eine spezialisierte Software-Version zum Kontaktpersonenmanagement im Rahmen der Pandemie. Es unterstützt die Gesundheitsämter bei der Identifizierung und Überwachung von Kontaktpersonen. Das Gesundheitsamt Dillingen nutzt SORMAS bereits seit Dezember 2020.

Die Nutzung der luca App würde nach Überzeugung des Landrats einen hilfreichen Baustein im Rahmen der digitalen Kontaktnachverfolgung von Infektionsketten darstellen. Luca ist eine Lösung, die eine schnelle Kontaktdatenverwaltung und Kontaktnachverfolgung für private Treffen und öffentliche Veranstaltungen, für Geschäfte und Gastronomie ermöglicht und dabei die Gesundheitsämter einbindet sowie deren Arbeit erheblich vereinfacht.

Öffnungsstrategie mit der Nutzung von App und Schnelltest

Schrell misst der effektiven und effizienten Kontaktnachverfolgung vor allem auch mit Blick auf die ab 22. März möglichen weiteren Öffnungsschritte in Richtung Außengastronomie große Bedeutung bei. Der Landrat lässt derzeit von seiner Verwaltung die rechtlichen Grundlagen für diesen Öffnungsschritt prüfen und vorbereiten. Dazu ist allerdings das Einvernehmen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege erforderlich. Gleiches gilt für die Öffnung von Kinos sowie kontaktfreien Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel.

Nachdem vom 22. März ausgehend in den zurückliegenden 14 Tagen der 7-Tages-Inzidenz-Wert mindestens einmal über 50 lag (13. März 2021) wären die weiteren Öffnungsschritte allerdings nur unter Einschränkungen möglich. So sind für die Bereiche „Sport und Kino“ stets ein tagesaktueller COVID-19 Schnell- oder Selbsttest erforderlich, in der Außengastronomie jedoch nur für Personen an einem Tisch aus verschiedenen Hausständen.

Die Öffnung der Außengastronomie würde zudem voraussetzen, dass Besucher nur nach vorheriger Terminbuchung mit Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung Zutritt erhalten. Weiter entscheidend ist vor allem, dass die Entwicklung des Infektionsgeschehens stabil oder rückläufig erscheint. Dabei wiederum spielt eine schnelle Kontaktnachverfolgung mit dem Ziel der Unterbrechung von Infektionsketten eine entscheidende Rolle. (pm)

Alles zur Kontaktverfolung mit der App Luca

Informationen zur luca app finden sich unter www.luca-app.de/faq/. Im Kern ist luca ganz einfach: luca hat drei zentrale Schnittstellen – den Gastgeber, den Gast bzw. User und die Gesundheitsämter. Als Gast meldet man sich einmal in der App mit seinen Daten auf einem mobilen Endgerät an. luca generiert einen sich minütlich ändernden QR-Code, der dem Endgerät des Gastes zugeordnet ist. Mit diesem „Pass“ kann man sich in Locations einchecken – egal, ob Wochenmarkt, Kirche, Restaurant, Geschäft oder Familientreffen. Alles was der „Gastgeber“ dafür benötigt, ist ebenfalls ein Handy mit der luca App. Man checkt sich per Scan bei seinem Gastgeber ein und wird z.B. automatisch ausgeloggt, wenn man den Ort wieder verlässt. Tritt ein Infektionsfall ein, werden alle Gäste dieser Location informiert, die sich zur betreffenden Uhrzeit dort aufgehalten haben. Parallel werden die Gesundheitsämter informiert, die dann automatisch Zugriff auf die Daten der übrigen Gäste haben. Zusätzlich bietet die App ein Kontakttagebuch an. Hier kann man bis zu 30 Tage zurückverfolgen, wo man wann war – genau das Kontakttagebuch, was Virologen wie Christian Drosten empfehlen.

Auch die Corona-Warn-App bietet bereits seit einiger Zeit die Möglichkeit, ein Kontakttagebuch zu führen. Im Falle eines Kontakts mit einer positiv getesteten Person müssen diese rückwirkenden Kontakte im Infektionszeitraum dem Gesundheitsamt angegeben werden.





