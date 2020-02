15:20 Uhr

Motorradfahrer schleudert gegen Auto

Dabei wird auf der B16 in Gundelfingen ein 29-Jähriger verletzt.

Mehrere Unfälle hat die Dillinger Polizeiinspektion in den vergangenen Tagen aufgenommen. Der mit Abstand höchste Sachschaden entstand nach einem Unfall auf der B16 bei Gundelfingen: Am Samstag um 16.30 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Motorrad die B16 in Richtung Günzburg. Auf Höhe der Abfahrt nach Peterswörth verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Sein Motorrad wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte in ein entgegenkommendes Auto. An dessen Steuer saß eine 30-jährige Frau. Der 29-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16500 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Samstag gegen 12.20 Uhr: Ein 56-Jähriger war mit seinem Auto auf der Donauwörther Straße in Richtung Lauingen unterwegs. An der Kreuzung zur Altheimer Straße musste er verkehrsbedingt halten. Beim Anfahren bog er unvermittelt nach rechts auf die Altheimer Straße ab, ohne den Fahrtrichtungsanzeiger rechtzeitig zu betätigten.

Ein 17-Jähriger, der sich hinter dem 56-Jährigen befand, prallte mit seinem Kleinkraftrad in das Fahrzeug. Die Beifahrerin des 17-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Bereits am Donnerstag waren auf dem Georg-Hogen-Ring in Dillingen um 15 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Ein 63-Jähriger befuhr laut Polizei zu dieser Zeit den Georg-Hogen-Ring Richtung stadteinwärts. Auf Höhe eines dortigen Verbrauchermarkts fuhr eine 60-Jährige ebenfalls auf den Georg-Hogen-Ring ein und übersah dabei den von rechts kommenden Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf etwa 800 Euro. Verletzt wurde niemand. (pol)

Lesen Sie außerdem:

Themen folgen