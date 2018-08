vor 23 Min.

Nach 20 Jahren ist die Halfpipe am Ende

Von den maroden Geräten am Skateplatz in Wertingen gehen Gefahren aus. Eine Teilsanierung soll die Saison noch retten. Doch wie geht es dann weiter?

Von Bärbel Schoen

Jugendliche kauern unter der Halfpipe und warten auf den Bürgermeister. Willy Lehmeier soll sich die 800 Quadratmeter große Anlage, die hinter dem Gelände des Autohauses Rossmanith in der Laugnastraße liegt, anschauen. Die jungen Skater haben ihn eingeladen. Der Rathauschef soll sich selbst ein Bild machen von den Geräten, die nach zwei Jahrzehnten in die Jahre gekommen sind.

Es regnet leicht an diesem Freitagvormittag. Auf der Halfpipe stehen Pfützen. An Skaten ist deshalb nicht zu denken. Nur die Holzrampe, die Fun-Box, ist noch befahrbar. Philip Rauch nimmt seinen Roller und zeigt, worum es geht: Action, Sport, Akrobatik. Er nimmt Anlauf, dreht sich in der Luft und landet wieder auf seinem Roller. Alles dauert nur Sekunden. Der 17-Jährige betreibt das Hobby seit sieben Jahren. Der Platz zieht nicht nur Skateboarder an. BMX- und Rollerfahrer üben nebeneinander auf den verschiedenen Rampen. Florian Tertinek kommt mit dem Bus oder Fahrrad aus Pfaffenhofen nach Wertingen. „In Buttenwiesen wurde die Anlage abgerissen“, bedauert der 15-Jährige. Dort hatte die Gemeinde vor zehn Jahren auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände einige Geräte wie Bowl, Treppen, Handrail, Flatrails und Gaps für die Jugend aufgebaut. Doch die Freude über die Anlage währte nicht lange. Unbekannte hatten sich nach kurzer Zeit an den teuren Geräten zu schaffen gemacht. Kämmerer Rainer Schechinger erinnert sich: „Da wurden Teile abgesägt und abgeflext und anderswo anmontiert.“ Letztendlich seien die Geräte nicht mehr betriebssicher und die Unfallgefahren zu groß gewesen. Außerdem verwahrloste der Platz zunehmend durch Unrat und Glasscherben. Vor etwa fünf Jahren wurde deshalb in Buttenwiesen die Reißleine gezogen, die Anlage vom Bauhof abgebaut. Seitdem sind die Teile eingemottet.

Auch in Wertingen ist die Verletzungsgefahr am vergangenen Freitag ein Thema. „Die Bahnen sind großen Kräften ausgesetzt“, stellt Lehmeier fest. Die Risse und Absplitterungen auf den Rampen sind unübersehbar – trotz stetiger Teilsanierung. Gesprungene und geplatzte Platten wurden in der Vergangenheit regelmäßig ausgetauscht. Zuletzt vor einem halben Jahr. Der Frust ist den Jugendlichen anzumerken. Erst recht, als von Sperrung die Rede ist. Für die Betriebshofmitarbeiter steht fest: Die Halfpipe darf in diesem Zustand nicht mehr befahren werden. Und auch die Fun-Box zeigt Blessuren. Wer auf den Asphalt stürzt, reißt sich Knie und Ellbogen auf. Alles zu gefährlich.

Doch wie kann die laufende Saison noch gerettet werden? Lehmeier zeigt Verständnis für die Jugendlichen: „Da muss eine schnelle Lösung her.“ In etwa zwei Wochen könnten nochmal Platten ausgetauscht werden, um die Skater-Saison zu retten.

Doch für die Zukunft müsste nachhaltiger gebaut werden. Etwa mit Beton- statt mit Plastikelementen. Diese hätten eine wesentlich längere Haltbarkeitsdauer, die Wartungskosten seien gering. Gute Beispiele gebe es in Welden oder in Neusäß. „Dort macht es einfach mehr Spaß“, erzählt der 18-jährige Jeremy Noone. Die Popularität steige mit der Qualität der Anlage. Wertingen könnte mit einer modernen Betonlandschaft viele Jugendliche aus der Umgebung anlocken, glaubt er.

Eine richtige „Bowl“ – übersetzt „Schüssel“ – ist der große Traum aller Skater. Dort gehe es nicht nur auf der einen Seite rauf und auf der anderen Seite runter wie bei einer Half-Pipe. Dort könnte man wesentlich mehr Sprünge ausprobieren, die Möglichkeiten seien unendlich. Der Skater-Jargon ist für Außenstehende oft schwer zu verstehen: Slide, Grind, Grab, Switch, Downhill, Flatland…

Stadtjugendpfleger Tobias Kolb sieht im Skaten mehr als nur Life-style und Coolness: „Das ist ein technisch hoch anspruchsvoller Sport, der kontinuierliches Training erfordert.“ Er fördere Kreativität und die Leistungsbereitschaft. „Unsere Jugendlichen wünschen sich einen ordentlichen Platz“, sagt Kolb. Den sollen sie bekommen: Willy Lehmeier verspricht den Skatern, das Thema in die Haushaltsberatungen nach der Sommerpause mit einzubringen. Bis spätestens Oktober sollen die Skater eine Wunschliste samt Lageplan im Rathaus abgeben. Der Stadtrat wird dann entscheiden, wie viel Geld er investieren will und kann. Billig wird es nicht: Es ist die Rede von mindestens 50000 Euro.

