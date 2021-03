12.03.2021

Nimmt das Ausholzen im Landkreis Dillingen überhand?

Plus Jürgen Hirsch sieht grundsätzlich naturnahe Kleinräume, in denen Insekten und Vögel eine Heimat finden, bedroht. Den Kahlschlag am Dillinger Bahnhof sieht er kritisch.

Von Berthold Veh

Jürgen Hirsch hat sich an unsere Zeitung gewandt. Der Dillinger ist entsetzt über einen „absoluten Kahlschlag“ nördlich der Gleise am Dillinger Bahnhof. In dem Gebiet zwischen Altheimer Straße, BSH-Geschirrspülerwerk und Hogenring seien Sträucher und kleinere Bäume einfach abgeholzt worden. „Hier hätten Vögel nisten und Insekten und Wildpflanzen ihren Lebensraum behalten können“, kritisiert Hirsch. Da sei ein kleiner naturnaher Raum zerstört worden, meint der Dillinger, der in diesem Gebiet immer wieder mit seinem Hund unterwegs ist. Dies passe so gar nicht zu dem Motto „ Dillingen blüht auf“. Hirsch hat sich deshalb auch an die Kreisgruppe des Bundes Naturschutz gewandt.

Der Dillinger findet die Maßnahme unnötig

Der Dillinger ist überzeugt, dass man diesen naturnahen Raum einfach hätte so belassen können wie er war. „Es war unnötig, die Sträucher und Bäume hier so radikal zurückzuschneiden“, sagt Hirsch. Im Übrigen habe er die Beobachtung gemacht, dass Baumschnittarbeiten insgesamt im Landkreis Dillingen in den vergangenen Jahren „stark zugenommen haben“. Mit der Vernichtung der naturnahen Kleinräume würden viele Pflanzen und Tiere ihre Heimat und Nahrung verlieren.

Eine Recherche unserer Zeitung ergab, dass die genannten Flächen nördlich der Gleise weder der Stadt Dillingen noch der Bahn gehören. Das Areal hat die BSH Hausgeräte GmbH der Deutschen Bahn abgekauft. Wie BSH-Sprecher Christoph Wirth auf Anfrage mitteilt, habe das Unternehmen in der Vergangenheit vermehrt Verunreinigungen durch wild abgelagerten Müll und Spirituosenflaschen festgestellt. Ebenso hätten sich Menschen im Gleisbereich aufgehalten.

Viele große Holzhaufen in der Region Dillingen sorgen für Unverständnis

„Um hier mehr Sicherheit und Überblick beim Rangieren zu erhalten, haben wir den Rückschnitt des Buschwerks auf Stock noch vor der Vegetationszeit ausführen lassen“, informiert Wirth. Das Geschirrspülerwerk erhoffe sich neben der Erhöhung der Betriebssicherheit beim Bahnverkehr durch die bessere Einsehbarkeit des Geländes, dass dort weniger Müll abgeladen wird. Im Übrigen, so Wirth weiter, habe auch die Deutsche Bahn vor dem Verkauf des Areals an die BSH Baumschnittarbeiten in der gleichen Weise ausgeführt.

Wiederholt haben sich Leserinnen und Leser in den vergangenen Wochen über große Holzhaufen in der Region gewundert. Die Leiterin der Bau- und Umweltabteilung am Dillinger Landratsamt, Christa Marx, weist jedoch die Vermutung zurück, dass vermehrt abgeholzt werde. „Wir stellen keinen übermäßigen Rückschnitt fest“, sagt Marx. Um die Brutzeit der Vögel nicht zu beeinträchtigen, dürfen Bäume nur bis Ende Februar gefällt werden, erläutert Gartenbau-Kreisfachberater Manfred Herian. Bäume, die Naturdenkmäler oder wichtig für den Artenschutz sind, dürften gar nicht umgehauen werden. „Das Ausholzen hat nicht zugenommen“, sagt Herian.

Er vermutet, dass vielerorts Eschen gefällt worden seien, denn den Bäumen setze das Eschentriebsterben stark zu. Dass die Haufen mit Baum- und Astschnitt auffallen, könne auch daran liegen, dass Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie vermehrt bei Spaziergängen draußen seien.

Lesen Sie auch:

Themen folgen