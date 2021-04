17:43 Uhr

Norbert Wörle arbeitet mit großen und kleinen Pfeifen

Plus In seiner Werkstatt am Syrgensteiner Ortsrand übt Norbert Wörle ein beinahe vergessenes Handwerk aus: er baut Orgelpfeifen. Welche Rolle eine alte Zwiebel dabei spielt?

Von Tanja Ferrari

Es sind rund 60 Arbeitsschritte, die Norbert Wörle für eine einzige Pfeife braucht. Die meisten davon muss der Orgelpfeifenbauer aus Syrgenstein auch heute noch in mühsamer Handarbeit erledigen. Für zwei davon kommen inzwischen extra angefertigte Maschinen zum Einsatz. Seit Jahrhunderten hat sich am Handwerk des Metallpfeifenbauers nichts Wesentliches verändert. Außer, dass es inzwischen zu einer wahren Seltenheit geworden ist.

Themen folgen