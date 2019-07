vor 3 Min.

Oberbechingen bekommt eine neue Kapelle

Die Denzel-Stiftung will bis zum Herbst eine Kapelle in Oberbechingen errichten lassen. Es ist das vierte Projekt dieser Art in der Region.

Von Andreas Schopf

Insgesamt sieben Wegkapellen lässt die Siegfried- und Elfriede-Denzel-Stiftung in der Region errichten. Drei davon sind in jüngerer Vergangenheit bereits eröffnet worden: Bei Peterswörth – am Radweg nahe dem Schönauhof –, bei Emersacker sowie am Radweg zwischen Unterliezheim und Finningen. Die vierte kommt nach Oberbechingen, genauer gesagt an den Radweg in Richtung Wittislingen.

Oberbechingen: Bis zum Herbst soll die Kapelle fertig sein

Wie Siegfried Denzel, Wertinger Holzunternehmer sowie Gründer und Namensgeber der Stiftung, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ist das Projekt derzeit noch in der Planungsphase, man befinde sich in Abstimmung mit diversen Behörden. Er rechnet damit, dass etwa in sechs Wochen mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Im Herbst soll das Bauwerk schließlich fertig sein und eröffnet werden.

Laut Denzel soll die Kapelle Reisenden eine Möglichkeit zum Halt bieten, um sich Ruhe zu gönnen, ins Gespräch zu kommen oder einfach nur eine Brotzeit zu sich zu nehmen. Auch die Verbindung zur Natur ist einer der Hintergedanken des Projektes, so Denzel.

Keine Kosten für die Gemeinde

Der entsprechende Bauantrag war am Dienstagabend Thema im Bachhagler Gemeinderat. Das Gremium stimmte den Plänen einstimmig zu. Auf Nachfrage eines Gemeinderats betonte Bürgermeisterin Ingrid Krämmel, dass der Unterhalt der Kapelle nicht Angelegenheit der Gemeinde Bachhagel ist. „Hier sind wir außen vor“, sagte Krämmel. Der Gemeinde sollen also auch in Zukunft keine Kosten dadurch entstehen.

