vor 50 Min.

Polizei Dillingen: Mann mit Drogen und Waffe erwischt

Der 27-Jährige ist in Lauingen von der Polizei gestoppt worden. Was ihn nun erwartet.

Ein 27-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 10.15 Uhr von Beamten der Polizei Dillingen in der Dillinger Straße in Lauingen kontrolliert worden, steht es im Polizeibericht von Mittwoch. Nachdem er drogentypische Auffälligkeiten aufwies und ein Drogenvortest positiv reagierte, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet.

Autoschlüssel wurde ihm weggenommen

Außerdem führte er eine Kleinmenge Betäubungsmittel mit sich. Diese wurde sichergestellt, ebenso sein Autoschlüssel zur Unterbindung seiner Weiterfahrt.

Butterfly-Messer in der Wohnung gefunden

Im Rahmen der Durchsuchung seiner Wohnung konnte ein verbotenes Butterfly-Messer festgestellt werden, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Auch dieses wurde dem 27-Jährigen abgenommen. Neben einem Bußgeldverfahren wurden gegen den Mann Strafverfahren wegen Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz und nach dem Waffengesetz eingeleitet. (pol)

