Polizei stoppt Privatparty in Höchstädt

Jiugendliche feiern in Höchstädt und die Party artet aus.

Die private Fete einer 19-Jährigen in Höchstädt artet am Samstag aus. Die Polizei muss eingreifen, weil zu viel Alkohol im Spiel ist.

Das war zu viel des Guten: Am Samstag hat die Polizeiinspektion Dillingen eine private Party in Höchstädt gestoppt, zu der eine 19-Jährige in ihrem Wohnanwesen eingeladen hatte. Laut Polizeimitteilung eskalierte die Party im Verlauf und musste deshalb beendet werden.

Hochprozentige Alkoholika konsumiert

Obwohl sich bei der Feier mehrere Jugendliche unter 18 Jahren befanden, seien diverse hochprozentige Alkoholika konsumiert worden. Einer der Jugendlichen wies einen Alkoholwert von über zwei Promille auf und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Dillingen ermittelt nun wegen einer Anzeige nach dem Jugendschutzgesetz. (pol)

