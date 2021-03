10:55 Uhr

Polizei stoppt zwei Drogenfahrten in Lauingen und Dillingen

In Lauingen und Schabringen sind zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt worden.

Eine 36-jährige Frau und ein 20-jähriger Mann werden von der Polizei kontrolliert. Was sie nun erwartet.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Schabringer Straße in Lauingen ist am Dienstag gegen 11.45 Uhr eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aufgehalten worden. Eine Überprüfung ergab Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum durch Amphetamin. Die Fahrerin musste daraufhin ihren Pkw abstellen und sich einer Blutuntersuchung unterziehen, steht es im Polizeibericht von Mittwoch.

Kurz vor Fahrtantritt noch Marihuana geraucht

Bei einer weiteren Kontrolle am Dienstag gegen 22.45 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Dillingen in Donaualtheim einen 20- jährigen Pkw-Fahrer fest, der kurz vor Fahrtantritt noch Marihuana geraucht hatte. Außerdem händigte der 20-Jährige noch ein Tütchen mit den Drogen aus, beschreibt die Polizei den Einsatz in ihrem Bericht.

Es folgt eine Blutentnahme

Auch er musste seinen Pkw stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird zusätzlich nun auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes ermittelt. (pol)

