Prozess am Mittwoch: Wann fängt Leben an?

So sieht ein Embryotransfer in der Praxis aus: Auf dem Bild befüllt ein Arzt gerade einen Katheter mit einem vorher kultivierten Embryo.

Plus Am Mittwoch entscheidet sich, ob die Arbeit des Höchstädter Vereins Netzwerk Embryonenspende erlaubt ist oder nicht. Wieso die Staatsanwaltschaft mit dem Fall bis zum Bayerischen Obersten Landesgericht zieht.

Von Jonathan Mayer

Es wird das erste obergerichtliche Urteil in ganz Deutschland zu dem Thema sein: Am Mittwoch verkündet das Bayerische Oberste Landesgericht in München sein Urteil im Prozess um das Netzwerk Embryonenspende – ein Verein aus Höchstädt, der mit seiner Arbeit bundesweit in die Schlagzeilen geriet.

Im Kern geht es um die Frage: Wann beginnt Leben? Wenn Frauen sich einer Kinderwunschbehandlung unterziehen, werden ihnen üblicherweise mehrere Eizellen entnommen, die wiederum eingefroren werden. Das passiert sicherheitshalber, falls doch mehr als eine benötigt werden. Ist die Behandlung abgeschlossen, sind imprägnierte Eizellen übrig, also solche, die bereits mit Spermien zusammengebracht und eingefroren wurden, bevor es zur Verschmelzung kam.

Höchstädter Verein Netzwerk Embryonenspende gab Eizellen weiter

Der Höchstädter Verein hat solche imprägnierte Eizellen an Paare mit unerfülltem Kinderwunsch vermittelt – eigenen Angaben zufolge ohne Gewinnorientierung. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist diese Praxis jedoch nicht legal. Denn die Weitergabe von unbefruchteten Eizellen ist in Deutschland durch das Embryonenschutzgesetz verboten. Der Verein und zahlreiche Befürworter der Methode, argumentieren jedoch, dass es nach dem Auftauen der Eizellen unweigerlich zur Verschmelzung von Spermium und Eizelle kommt. Damit sei die Eizelle zu dem Zeitpunkt bereits befruchtet. Das Thema fällt also in eine Gesetzeslücke. Nun muss erneut ein Gericht darüber entscheiden.

Für den Vorsitzenden des Höchstäder Vereins Hans-Peter Eiden und seine beiden mitangeklagten Mitstreiter ist es nicht das erste Mal, dass sie vor Gericht stehen. Bereits 2018 wurden sie vom Amtsgericht Dillingen freigesprochen – auch wenn ihre Praxis damals als illegal interpretiert wurde. Der Freispruch kam zustande, weil der Verein bei mehreren Behören, unter anderem der Landes- und Bundesregierung, nachgefragt, aber nie eine klare Antwort erhalten hat. Somit hätten die Angeklagten nicht wissen können, dass ihre Praxis illegal ist. „Unvermeidbares Verbotsirrtum“ nennt das der Jurist.

Der Staatsanwaltschaft geht es um Rechtssicherheit

Es folgte eine Revisionsverhandlung, diesmal am Landgericht Augsburg. Dort wiederum wurde die Praxis als legal beurteilt. Inzwischen liegt der Fall bei der Generalstaatsanwaltschaft München. Am Mittwoch fällt das vorerst letzte Urteil zu dem Thema.

Hans-Peter Eiden hat im Gespräch mit unserer Zeitung bereits angekündigt, kein weiteres Mal in Revision gehen zu wollen, falls das Gericht nicht zu seinen Gunsten entscheidet. Ihm sei es bei seiner Arbeit vor allem um eines gegangen: „An erster Stelle stehen die Spender, die es nicht übers Herz bringen, die Eizellen wegzuwerfen.“

Doch wieso verfolgt die Staatsanwaltschaft das Thema überhaupt so vehement? Laut eines Sprechers der Generalstaatsanwaltschaft geht es um die Gesetzeslücke: „Wir wollen feststellen, ob es in dem Fall einen Straftatbestand gibt oder nicht. Es ist unsere ureigene Aufgabe, Rechtssicherheit herzustellen“, erklärt er auf Nachfrage unserer Redaktion. Dafür sei das Oberste Landesgericht schließlich da. Wie der Fall ausgeht, entscheidet sich am Mittwochnachmittag.

