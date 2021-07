Dillingen

Neue Bar in Dillingen: Das "Willis" steht in den Startlöchern

Plus Das neue Restaurant mit Bar wird in wenigen Tagen im ehemaligen Kaufhaus Paul in Dillingen eröffnen. Sogar Marinesoldaten aus Eckernförde freuen sich über die Gastro-Neueröffnung.

Von Berthold Veh

Es ist an diesem Donnerstagmorgen die Ruhe vor einem hektischen Tag, der Timo Gütling bevorsteht. Nur noch zwei Wochen haben er und seine Schwester Lisa Zeit, bis sie das Restaurant und die Bar „Willi’s“ in Dillingen im ehemaligen Kaufhaus Paul eröffnen. Noch liegen Kabel auf den Tischen, Tassen und Stühle stehen ungeordnet herum. Und ständig klingelt das Handy des 30-Jährigen, der aus Waiblingen stammt und inzwischen in Ulm wohnt. „Wir haben Stress, es ist noch viel Organisatorisches zu erledigen“, sagt Gütling. Aber eines stehe fest. „Wir werden am Donnerstag, 15. Juli, eröffnen“, versichert der Geschäftsführer.

