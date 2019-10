20:30 Uhr

Sirenenalarm sorgt in Dillingen für Aufregung

Ein Müllhaufen hat am Freitagabend im Recyclingbetrieb Fisel in Dillingen Feuer gefangen. Zu den Löscharbeiten rückten Einsatzkräfte der Feuerwehren Donaualtheim und Dillingen an.

Von Berthold Veh

Ein Sirenenalarm hat am Freitagabend kurz vor 19.30 Uhr in Dillingen für Aufregung gesorgt. Der Grund für die Alarmierung: Im Recyclingbetrieb Fisel im Gewerbegebiet Nachtweide in Dillingen hatte ein Müllhaufen Feuer gefangen. Daraufhin rückten die Feuerwehren Donaualtheim und Dillingen aus. Auch der Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes, die Polizei und die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung wurden alarmiert, teilt der Dillinger Stadtbrandinspektor Markus Pfeifer auf Anfrage mit. Es sei von einem Brand der Kategorie B4 – Feuer in einem Industriebetrieb – ausgegangen worden. „Es wurde alarmiert wie bei einem Großbrand“, erläutert Pfeifer.

Es brennt zum Glück nur im Außenbereich

Zum Glück habe sich herausgestellt, dass es nur im Außenbereich brannte. Die Helfer der Feuerwehr zerlegten mit einem Bagger und einem Radlader den brennenden Müllhaufen und löschten ihn. Wie Pfeifer erläutert, waren die Feuerwehren Donaualtheim und Dillingen dabei mit etwa 20 Kräften im Einsatz. Die Polizei informierte, dass es zu keinem Schaden an Gebäuden gekommen sei.

Immer wieder fängt Müll in Recyclingbetrieben Feuer

Die Feuerwehr war in der Vergangenheit wiederholt in Recyclingbetrieben in der Region im Einsatz, nachdem Müll Feuer gefangen hatte.

