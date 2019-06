vor 17 Min.

So schützt man sich richtig vor der Sonne

Junge Leute genießen die Sonne an einem Baggersee im Dillinger Land. Doch was muss man beim Sonnen beachten? Darüber informiert das Landratsamt.

Informationen und ein Gewinnspiel rund ums Thema Sonnen gibt’s in den Freibädern in Dillingen und Wertingen und am Wünschsee.

Die Kindergesundheit steht im Mittelpunkt der Aktionstage, die das Landratsamt Dillingen als Gesundheitsregion plus an drei Nachmittagen in der Zeit vom 1. Juli bis 11. Juli im Eichwaldbad in Dillingen, im Freibad in Wertingen und am Wünschsee in Gundelfingen veranstaltet. Die genauen Termine werden auf der Homepage des Landkreises www.landkreis-dillingen.de bekannt gegeben, ebenso werden dort kurzfristig angesetzte Ersatztermine veröffentlicht, sollten sich schlechte Witterungsverhältnisse einstellen.

Das Motto ist "Sonne(n) mit Verstand"

Zum Sommer passend, werden die Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Gesundheit unter dem Motto „Sonne(n) mit Verstand“ zum Thema „Wirksamer Sonnenschutz“ beraten und informieren, wie sich übermäßige Sonneneinstrahlung vermeiden lässt. Am Informationsstand des Gesundheitsamtes können Kinder und Erwachsene ihr Wissen zum Sonnenschutz testen und an einem Glücksrad tolle Preise gewinnen. Außerdem werden Informationsmaterialien bereitgehalten und Fragen zum Thema Kindergesundheit beantwortet. Unterstützt wird die Aktion dieses Jahr wieder von den Disney Figuren Olaf und Dorie.

Wie stellen sich Kinder einen perfekten Sommertag vor?

Heuer wird es zudem einen Malwettbewerb geben. Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren dürfen Bilder gestalten, wie sie sich einen perfekten Sommertag vorstellen.

Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 25. Juli, um 14.30 Uhr im Landratsamt Dillingen statt. Zu gewinnen gibt es eine Theatervorführung von Eukitea für die ganze Klasse oder einen von 15 anderen Preisen. Die Teilnahmebedingungen können auf der Homepage des Landkreises www.landkreis-dillingen.de unter „Aktuelles & Kurzinfos“ eingesehen werden. (pm)

