09:06 Uhr

Unfälle in Höchstädt, Dillingen und Gundelfingen

Von einem Auffahrunfall in Höchstädt sowie einem Zusammenstoß zweier Autos in Gundelfingen und in Dillingen berichtet die Polizei.

Von einem Auffahrunfall in Höchstädt sowie einem Zusammenstoß zweier Autos in Gundelfingen und in Dillingen berichtet die Polizei.

Am Montag ist einem 69-Jährigen der Motor des Wagens abgestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann um 11.30 Uhr in Höchstädt gerade in den Kreisverkehr an der Dillinger Straße fahren. Als der Motor seines Wagens abgestorben war, rollte das Auto auf einen Pkw vor sich. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Einen Schaden in Höhe von 3500 Euro verursachte eine Autofahrerin am gleichen Tag. Die 35-Jährige wollte nach Angaben der Polizei um 14.30 Uhr mit ihrem Wagen rückwärts aus der Straße Fischerberg auf die Kapuzinerstraße auffahren. Zeitgleich wollte ein 40-Jähriger mit seinem Auto Fischerberg. Beide Autos stießen zusammen.

6000 Euro Unfallschaden in Gundelfingen

Noch teurer wurde es in Gundelfingen, als ein 30-Jähriger mit seinem Auto Grottenhofen in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er um 16.40 Uhr eine 64-jährige Autofahrerin. Beide Pkws prallten im Kreuzungsbereich zusammen, es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen