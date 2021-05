Radlerin wird in Gundelfingen von Auto erfasst

Frau erleidet schwere Verletzungen. Auch Alkoholfahrten beschäftigen die Polizei

Mit schweren, aber zum Glück nicht lebensgefährlichen Verletzungen musste eine 54-jährige Fahrradfahrerin am Samstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Dillingen gebracht werden. Ein 73-jähriger Autofahrer war kurz nach 15.30 Uhr in Gundelfingen auf der Medlinger Straße stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in die Haunsheimer Straße abbiegen. Dabei erfasste er laut Polizeibericht mit seinem Wagen die Frau, die mit ihrem Rad auf dem parallel zur Medlinger Straße verlaufenden Radweg entgegenkam und den Einmündungsbereich überqueren wollte. Die 54-Jährige, die keinen Fahrradhelm trug, erlitt beim Aufprall auf die Windschutzscheibe des Autos Kopfverletzungen. Am Auto und an dem Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von rund 1700 Euro. Der Wagen des 73-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Unter anderem war die Polizeiinspektion Dillingen am Wochenende auch mit Alkoholfahrten beschäftigt. Die Beamten wollten in der Nacht zum Samstag gegen 3.15 Uhr auf der Staatsstraße 2033 zwischen Wertingen und Binswangen den 17-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads kontrollieren. Nach einem anfänglichen Fluchtversuch stellte sich der Jugendliche der Polizei. Nachdem bei ihm ein Alkoholtest einen Wert von rund einem Promille ergeben hatte, musste er sich Blut nehmen lassen. Die Polizei leitete gegen den 17-Jährigen ein Bußgeldverfahren ein. Zudem wurde er wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt, weil er gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen hatte.

Bereits Freitagnachmittag erhielt die Polizei eine Mitteilung über einen Autofahrer, der in Syrgenstein in Schlangenlinien gefahren war. Über das Kennzeichen konnte der Mann schließlich ermittelt werden. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei bei dem Fahrer einen Wert von knapp drei Promille. Deshalb musste sich der Mann Blut nehmen lassen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (pol) "Polizeibericht Seite 28