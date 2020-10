09:11 Uhr

Unfall: Schüler läuft in Wertingen gegen Auto

Ein Zehnjähriger hat bei einem Unfall in Wertingen Verletzungen erlitten. Der Junge hatte mit Schulkameraden Fangen gespielt. Dann passierte das Malheur.

Von Berthold Veh

Verletzungen hat ein Schüler bei einem Unfall in Wertingen erlitten. Der Zehnjährige hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, am vergangenen Freitag gegen 9.40 Uhr mit Schulfreunden auf der Spielwiese an der Realschule in der Ferestraße in Wertingen Fangen gespielt.

Gegen einen fahrenden Kleintransporter geprallt

Dabei lief der Junge nach Angaben der Polizei aus Unachtsamkeit gegen einen in Schrittgeschwindigkeit fahrenden Kleintransporter und prallte dabei mit dem Kopf gegen den Außenspiegel.

Der Unfall wurde erst verspätet angezeigt

Der Zehnjährige verletzte sich dabei leicht und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Unfall wurde laut Polizeibericht erst verspätet angezeigt. (pol)

