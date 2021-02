vor 57 Min.

Unfall in Lauingen: Lastwagen prallt auf Auto

Beim Rückwärtsfahren hat ein Lastwagenfahrer in Lauingen einen Wagen hinter sich übersehen. Ein weiterer Unfall hat sich am Donnerstag an einem Wertinger Kreisverkehr ereignet.

Ein Lastwagenfahrer wollte am Donnerstag um 11 Uhr rückwärts rangieren. Wie die Polizei weiter mitteilte, übersah er dabei in der Lauinger Geiselinastraße ein Auto, das hinter ihm stand. Der Lkw prallte gegen die Front des Wagens. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Zu wenig Abstand: Unfall in Wertingen

Ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro entstand bei einem Unfall in Wertingen: Um 12.25 Uhr fuhr ein 60-jähriger Autofahrer auf Grund mangelndem Abstand auf den Wagen vor ihm auf, als dessen Fahrer dieser von der Laugnastraße in den Kreisverkehr an der Staatsstraße 2033 einbiegen wollte. (pol)

