09:27 Uhr

Wenn man Unfallflucht begeht, aber den Wagen am Unfallort stehenlässt...

Mehrere Fälle von Unfallflucht haben die Dillinger Polizei zwischen Freitag- und Samstagabend beschäftigt.

Ein 42-Jähriger ist am Freitagabend mit seinem Auto um 23 Uhr in der Wilhelm-Bauer-Straße in Dillingen versehentlich gegen eine Hausmauer und einen Zaun eines dortigen Anwesens geprallt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern stellte er seinen Pkw in der Nähe ab und ging heim.

Der Hauseigentümer erstattete am nächsten Morgen, als er den Schaden sah, Anzeige wegen Unfallflucht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der beschädigte Pkw in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgestellt werden. Nachdem die Spuren an dem Auto mit dem Schaden am Haus übereinstimmten, suchten die Polizeibeamten den Halter auf. Der öffnete selbst die Haustür und räumte sofort ein, den Unfall verursacht haben. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro.

Lastwagenanhänger und Auto stoßen bei Gundelfingen zusammen

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Samstagvormittag um 10.15 auf der B16 bei Gundelfingen: Der 56-jähriger Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger war in Fahrtrichtung Dillingen unterwegs und scherte Höhe Abfahrt Gundelfingen/Mitte plötzlich nach links aus. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei, dass er bereits von einem nachfolgenden Pkw überholt wurde.

Der Anhänger stieß mit der vorderen rechten Seite des Wagens zusammen. Ohne anzuhalten fuhr der 56-Jährige weiter in Richtung Dillingen. Der 48-jährige Fahrer des beschädigten Autos fuhr dem anderen kurzerhand hinterher. Kaum hatte der seinen Lastwagen abgestellt, rief der Autofahrer die Polizei an. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Unfallflucht beim Weihnachtsmarkt

Auf dem Parkplatz des Klosters bei Mödingen beschädigte am Samstagabend gegen 18.15 Uhr ein 54-Jähriger beim Einparken mit seinem Pkw ein geparktes Fahrzeug und besuchte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, den dortigen Weihnachtsmarkt. Ein Zeuge konnte das ganze beobachten und verständigte die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der 54-Jährige als Verursacher ermittelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro.

In der Dillinger Tiefgarage kracht es

Eine weitere Unfallflucht wurde der Dillinger Polizei am Samstagabend mitgeteilt: Ein Zeuge hatte gesehen, wie gegen 17.45 Uhr in der Tiefgarage eines Supermarktes in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen ein Autofahrer beim Einparken mit seinem Wagen einen bereits geparkten Pkw touchierte. Nach dem Zusammenstoß setzte der Unfallverursacher zurück und stellte sein Fahrzeug an einem anderen Parkplatz in der Tiefgarage ab. Eine Nachricht am beschädigten Pkw hinterließ er nicht. Das Kennzeichen des unfallverusachenden Wagens notierte sich der Zeuge und verständigte die Polizei. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hier beträgt die Schadenshöhe etwa 3000 Euro. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Zu kalt? Gasthausbesucher wird die Jacke gestohlen

Porno auf dem Faschingswagen: Polizist soll Tat vertuscht haben

Motorradfahrer gerät in Brand - und er wird zum Lebensretter

Wenn man Unfallflucht begeht, aber den Wagen am Unfallort stehenlässt...

Drei Jugendliche, eine Portion Cannabis

Mann aus dem Kreis Dillingen wird verschüttet

Themen folgen