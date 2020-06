vor 18 Min.

Wer hat einen Zaun und eine Laterne beschädigt?

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen für Unfälle in Lauingen und Höchstädt.

Im Melanchthon-Ring in Lauingen ist ein Gartenzaun beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag zwischen 1 und 17 Uhr. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein größeres Gefährt gehandelt hat. An der Unfallstelle wurden orangefarbene Fahrzeugteile aufgefunden.

Der Schaden am Zaun beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.

An einer Laterne in Höchstädt entstand ein Schaden von rund 2000 Euro

In Höchstädt ist die Laterne auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Dillinger Straße in Höchstädt zwischen Dienstag und Mittwoch beschädigt worden. Anschließend flüchtete der Unbekannte unerkannt von der Unfallstelle.

Der an der Laterne angerichtete Schaden wurde mit rund 2000 Euro angegeben. In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Dillingen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)

