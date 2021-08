Zwei Menschen bei Unfällen bei Wertingen schwer verletzt

In beiden Fällen sind Motorradfahrer beteiligt. Einmal kommt es in Wertingen zum Zusammenstoß mit einem Traktor, einmal bei Laugna mit einem Auto.

Die Polizei meldet in ihrem Bericht von Donnerstag zwei schwere Unfälle. Beide ereigneten sich am Mittwoch. Gegen 12.45 Uhr wollte ein 50-jähriger Landwirt mit seinem Teleskoplader von der Hauptstraße in die Hettlinger Straße in Wertingen einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 30-jährigen Motorradfahrer aus dem Raum Wertingen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte gegen die Frontladerschaufel. Der 30-Jährige erlitt dabei mehrfache Verletzungen und wurde ins Wertinger Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 3000 Euro, so die Polizei.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz

Zu einem weiteren schweren Motorradunfall kam es am gegen 19.30 Uhr im Ortsteil Asbach. Dort wollte in 34-jähriger Autofahrer von der Kreisstraße DLG 33 nach links auf die Kreisstraße DLG 10 in Richtung Osterbuch abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 67 jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte frontal in die linke Fahrzeugseite.

Der Fahrer blieb unverletzt

Durch den Aufprall erlitt der 67-Jährige aus dem Raum Diedorf schwere Verletzungen und wurde in das Uniklinikum Augsburg gebracht. Ein vorsorglich hinzugerufener Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt. Der 34-jährige Pkw-Fahrer aus dem Raum Wertingen blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. (pol)