Wer hat die Spielplätze im Bachtal beschmiert?

Sowohl in Syrgenstein als auch in Bachhagel wurden die jeweils die Spielplätze beschädigt. Wer hat etwas beobachtet?

Der Dillinger Polizei wurden am Montag mehrere Schmierereien auf Spielplätzen in Syrgenstein und Bachhagel gemeldet. So beschmierten bislang unbekannte Täter Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz in der Ghagstraße in Landshausen mit einem Permanentmarker.

Ein Schaden von mehreren tausend Euro

Ebenfalls wurden auf zwei Spielplätzen in Bachhagel ähnliche Schmierereien hinterlassen. Es wird von einem Gesamtschaden von circa 2500 Euro ausgegangen. Die Taten konnte hierbei auf den Zeitraum vom 22. bis 25. September eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)