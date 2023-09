Wer ist in das Wasserhaus in Bachhagel eingebrochen?

Am Wasserhaus in Bachhagel ist ein Schaden angerichtet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Hausmeister der VG Syrgenstein meldete am Mittwoch der Polizei Dillingen beschädigte Scheiben am Wasserhaus in Bachhagel. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass den Beschädigungen ein Einbruch zugrunde lag. Ein unbekannter Täter hatte sich Zugang ins Innere verschafft und das Objekt durchwühlt. Ein Beuteschaden ist nicht entstanden. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. (AZ)