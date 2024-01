Polizei meldet zwei Schlägereien im Kreis Dillingen

In Bissingen und Blindheim geraten Personen so heftig aneinander, dass die Polizei einschreiten muss. Es gibt auch Verletzte.

In der Nacht auf Sonntag gegen 1.20 Uhr kam es in einer Bar in Bissingen zu einer Körperverletzung. Als Folge eines Streits schlug einer der beiden Beteiligten dem Anderen ein Weizenglas auf den Kopf. Dieses zerbrach und fügte dem Geschlagenen tiefe Schnittwunden am Hals zu. Auch der Täter verletzte sich durch den Schlag, weshalb beide Beteiligten im Anschluss zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Fahrradfahrer an der B16 geschlagen

Am Samstagnachmittag kam es in Blindheim gegen 15 Uhr zu einer Körperverletzung. Ein Fahrzeug hatte eine Panne und stand am Fahrbahnrand. Einer zu Hilfe Gekommener, welcher mit der Reparatur beschäftigt war, wurde von einem unbeteiligten Radfahrer in Vorbeifahren geschlagen und beleidigt. Anschließend erstattete der Geschädigte Strafanzeige bei der Polizei in Dillingen. (AZ)