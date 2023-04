Eine neue Wasserstoff-Pipeline soll im Landkreis Dillingen enden

Plus Die Leitung soll von Hessen über Baden-Württemberg nach Bayern führen und auf Bissinger Flur enden. Was bringt die Trasse?

Wasserstoff gilt als einer der wichtigsten Energieträger der Zukunft – wenn es denn gelingt, das Gas ressourcenschonend herzustellen und dorthin zu transportieren, wo es benötigt wird. Eine Pipeline von Hessen nach Bayern soll in Zukunft Wasserstoff zu Unternehmen liefern. Die Leitung würde kurz hinter der bayerischen Grenze auf Bissinger Flur vor Zoltingen enden und auch teilweise durch den Donau-Ries-Kreis verlaufen. Welche Vorteile würde sie bringen?

Diese „Süddeutsche Erdgasleitung“ (SEL) ist keine wirtschaftspolitische Vision, sondern ein schon sehr weit gediehener Plan. Insgesamt soll die SEL vier Leitungsabschnitte umfassen, drei davon sind bereits planfestgestellt, das heißt, die Pläne sind von den Behörden geprüft und genehmigt worden. Zunächst für Erdgas geplant, soll die Leitung langfristig ausschließlich Wasserstoff transportieren.