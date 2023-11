Bissingen

17:10 Uhr

Fortbildung zum Thema Lesen stößt bei Lehrern auf riesiges Interesse

Plus 360 Lehrkräfte aus den beiden Landkreisen Donau-Ries und Dillingen haben sich in Bissingen getroffen. Wie kann man die Lesefährigkeiten von Kindern fördern?

Von Helmut Herreiner

Einen derartigen Zuspruch und ein solches Interesse hatten die beiden Schulämter Donau-Ries und Dillingen als Veranstalter eigentlich gar nicht erwartet: Zu dem Fortbildungsnachmittag unter dem Motto „Wer lesen kann, ist klar im Vorteil“ an der Grund- und Mittelschule in Bissingen hatten sich im bayerischen Fortbildungsportal 360 Lehrkräfte aus den beiden Schulamtsbezirken, aber auch darüber hinaus, angemeldet. Dies zeigt, dass das in der Schule eigentlich schon immer bedeutsame Thema der individuellen und nachhaltigen Leseförderung aktuell noch an Bedeutung gewinnt.

Bekannt ist dies schon länger, und auch die jüngste internationale IGLU-Studie, erst im Frühjahr 2023 veröffentlicht, zeigt die bayerischen Schüler zwar im Ländervergleich innerhalb Deutschlands ganz vorne, im internationalen Vergleich aber lediglich im Mittelfeld. Die Studie untersucht die Lesefähigkeiten von Grundschülern in verschiedenen Ländern. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die beim Lesen sogar die Mindeststandards verfehlen, stieg bayernweit innerhalb von 15 Jahren von gut acht auf 14,1 Prozent. Sicherlich spielen dabei die immer komplexeren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit all ihren Facetten eine nicht unwesentliche Rolle. Die Frage, welche Rolle die Schulen und die Lehrkräfte trotz der vielen pädagogischen Herausforderungen und des begrenzten Zeitrahmens leisten können, stand im Zentrum des Nachmittags in Bissingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

